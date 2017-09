Iván García, coach de Tinguiririca: “Se ha podido demostrar lo que se ha hecho en los entrenamientos”

-El venezolano, comentó que su quinteto llega en buen pie para el debut en la Liga Nacional de Básquetbol, el que se producirá esta noche frente a Universidad Católica.

Ricardo Obando

Español de Talca, el actual campeón del básquetbol chileno, fue el último escollo de preparación que tuvo Tinguiririca San Fernando para su estreno en la Liga Nacional 2017-2018.

Jugando en el gimnasio municipal de la capital provincial de Colchagua, los dirigidos por el venezolano Iván García cayeron por 69-71, pero dejando muy buenas sensaciones, en especial por la aparición de jóvenes valores como Joaquín Muñoz y Vicente Farías, quienes a pesar de su corta edad, respondieron a los requerimientos de un equipo que tenía seis bajas.

Sobre aquel encuentro, el oriundo de Isla Margarita dijo estar “feliz, porque a pesar de la derrota estoy mandando un mensaje muy claro, si se entrena se puede jugar a este nivel, no importa la edad”.

El trabajo diario, señaló, está entregando buenos dividendos, algo que destacó. “Vengo a cambiar la idiosincrasia, eso de entrenar solo los fines de semana para afrontar partidos, creo que esa no es la mejor manera, y los muchachos lo están demostrando, el respetar un sistema de juego, respetar carga de trabajo. Independientemente de su edad, les ha dado el fruto de poder jugar a este nivel, con corta edad, con tan poco peso físico”.

Si bien es cierto, pensando en su estreno de hoy frente a Universidad Católica (20.00 horas en el gimnasio Palestino), el DT lamentó que han faltado entrenamientos con el plantel completo. En ese sentido, agregó, “prefería tener diez o quince entrenamientos con el equipo completo y no se ha dado la oportunidad, pero seguimos en tratar de que las cosas vayan creciendo y ya casi listos para afrontar la temporada”.

En todo caso, recordó que las jornadas dobles de prácticas llevadas a cabo hasta ahora, se ha buscado que “ellos (los jugadores) tengan una identidad, que ellos vayan entendiendo que hoy el baloncesto no se trata de estar en la cancha sueltos, sino que hay reglas de juego y que se puede jugar controlado”.

A su vez, el coach de los Energéticos, sentencio que en los diversos encuentros de preparación que disputó su conjunto, “se ha podido demostrar lo que se ha hecho en los entrenamientos y han ido creciendo. Ojalá que podamos seguir trabajando, y tratar de tener un buen inicio de temporada”.



Durante este fin de semana, los sanfernandinos jugarán dos encuentros por la Liga Nacional. Esta noche (20.00 horas) visitarán a Universidad Católica en Las Condes, y mañana harán lo propio (desde las 19.00 horas) frente al Colegio Los Leones en Quilpué.