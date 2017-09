Mapuches marchan por Rancagua acusando persecución política

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Nico Carrasco

Por el centro de Rancagua marcharon un número importante de mapuches, quienes dieron a conocer a la comunidad una serie de injusticias que consideran que el Estado tiene hacia ellos Así lo dio a conocer Marco Catricura, representante de la mesa regional de organizaciones mapuches de la Región de O’Higgins, quien sostuvo que se trató de una manifestación que se realizó en diferentes puntos del país como una manera de respaldar a los mapuches que están siendo víctimas de persecución política en sectores como en Biobío, Araucanía y la Región de los Ríos.

Marco Catricura indicó que estarán atentos a como avanza la situación, por lo que no se descarta seguir realizando manifestaciones de este tipo, movilización que se basa en que piden que no se aplique la ley terrorista al pueblo mapuche, desmilitarización de la zona por parte del Estado de Chile, no al despojo de sus territorios ancestrales, entre otros puntos, los que según Catricura no sólo daña al pueblo mapuche, ya que también afecta al pueblo chileno en su conjunto que habita donde existen pueblos originarios.