O’Higgins visitará a San Luis buscando extender su alegría

Tras ganar su primer encuentro en el torneo, los celestes irán a la difícil cancha del Lucio Fariña para tratar de conseguir un nuevo triunfo.

Ricardo Obando

La vuelta de Juan Fuentes, y las ausencias de Pablo Calandria y Joel Acosta, son las novedades que mostrará O’Higgins esta noche en Quillota.

Los rancagüinos, que visitarán a San Luis con el ánimo muy arriba debido a la victoria que consiguieron la semana pasada frente a Palestino, están claros en que deberán estar muy concentrados para no pasar zozobras frente al cuadro canario, elenco que se hace muy fuerte en su casa, y que además llega dolido por la caída que tuvo frente a Colo-Colo.

Respecto a este duelo, el portero y figura en casi todos los encuentros de los celestes, Miguel Pinto, puntualizó que “el equipo está muy concentrado en lo que va a ser el partido del sábado, lo veo muy pendiente de que no se nos escape ningún detalle”.

Junto con ello, aseguró que esperan vencer en la quinta región ya que “queremos irnos a la fecha FIFA con una victoria, para que nuestro ánimo y confianza sigan creciendo”.

Sobre el nivel del Capo de Provincia, Pinto aseguró que “hemos ido de menos a más, y esperamos seguir creciendo como equipo”, y que, para hoy, solo deben preocuparse de jugar y no poner por delante el tema de la cancha sintética. Es más, dijo que a aquella superficie “temor no le tenemos, pero sí sabemos que San Luis si saca ventajas en algunos aspectos”. Además, agregó que “nosotros, tomando en cuenta lo que sabemos del rival, y estando concentrados, creo que no deberíamos tener problemas con la cancha”.

A su vez, Miguel Pinto consideró que los dirigidos por Miguel Ramírez, “tienen, creo, la capacidad de encontrar balones en la mitad de la cancha y tener contragolpes fulminantes, finalizan la mayor parte de las jugadas y hay que estar muy pendientes”.

En tanto, en los quillotanos, hay preocupación por la baja producción que han tenido en los últimos tres partidos, donde acumulan solo derrotas.

En todo caso, el volante Sebastián Ramírez, sentenció que “esperamos el sábado (hoy) tener un gran partido y salir de esta mala racha. Tenemos un bonito partido contra un gran rival como lo es O’Higgins, y ojalá encontremos nuestro fútbol”.

EL POSIBLE 11

Para el juego de esta noche, el probable once estelar celeste estaría conformado por el propio Pinto en el arco; Franz Schultz, Fabricio Fontanini, Bastián San Juan y Raúl Osorio en el bloque defensivo; Juan Fuentes, Alejandro Márquez y Martín Rolle en el medio terreno; dejando en ofensiva a Fabián Hormazabal, Gustavo Gotti y Hugo Herrera.