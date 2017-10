Los alcances de la Ley de Inclusión Laboral en la Región de O’Higgins

Una serie de seminarios se realizaron durante la semana pasada en la región donde se abordaron los objetivos y desafíos de la nueva normativa legal integrando activamente a personas en situación de discapacidad.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Nico Carrasco / Marco Lara

A mediados de junio fue promulgada la llamada Ley de Inclusión Laboral, normativa que se hace extensible a organismos públicos y empresas con más de 100 empleados debiendo contar en su nómina con el 1% con la finalidad promover una inclusión laboral eficaz de las personas en situación de discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado.

El cuerpo legal que entra en vigencia desde el 15 de diciembre del presente año, aborda principalmente el respeto a la dignidad de todos los ciudadanos por igual eliminando la discriminación salarial, fijando además en 26 años la edad límite para suscribir el Contrato de Aprendizaje con personas con discapacidad mental pero principalmente poniendo fin a toda forma de discriminación a cualquier persona en situación de discapacidad asegurando también se contarán con garantías en los procesos de selección laboral del Estado.

En este espíritu que durante la semana recién pasada se realizaron distintos seminarios en Rancagua dando a conocer los alcances de la Ley de Inclusión Salarial, los desafíos para empresas y servicios públicos y distintos casos de éxitos desarrollados en nuestro país, dando cuenta de que querer es poder.

Francisca Córdoba y René Núñez, fundadores de la consultora Yo Laboro, dieron a conocer distintos casos de éxito en inclusión laboral durante el seminario “Desafíos Hacia una Real Inclusión Laboral” desarrollado por “Somos” Fundación Down de Rancagua.

Sobre lo anterior, ambos profesionales (psicóloga y terapeuta ocupacional, respectivamente) dejaron muy en claro que “hay que derribar mitos y creencias sobre las personas en situación de discapacidad y como la inclusión puede resultar un “cacho” además hay que terminar con la idea de que se está haciendo un favor o beneficencia a personas con capacidades distintas para que cumplan con su derecho inherente al trabajo”.

Respecto a los casos que ambos profesionales han tratado, el denominador común ha sido “el énfasis que nosotros hacemos en el apoyo antes, durante y después del proceso y el apoyo el apoyo es para empleados, empleadores y futuros practicantes. La inclusión real nosotros la concebimos como no solamente la firma de un contrato sino cuando existe una aceptación y concientización de parte de toda la empresa e institución”

Francisca Córdoba complementó, agregando que “no nos podemos desentender de las dificultades que surjan en el camino capacitando y asesorando. Viene la ley y hay que perder el miedo, informarse y cruzar el puente fortaleciendo la inclusión de paso”.

Alejandro Pérez, director regional del Senadis, quien también asistió a un segundo seminario, realizado esta vez por OTIC Rancagua y Fundación Descúbreme, señaló en la oportunidad que “la Ley de Inclusión Laboral marca un hito, un antes y después, en pos de la verdadera integración de las personas en situación de discapacidad. Se generará una oportunidad real de inserción laboral que generará un cambio cultural que derivará en naturalizar la inclusión desarrollando empatía, solidaridad y una empresa va a producir más, existen estudios que comprueban este paradigma”.

“En la región, sobre los 18 años hay un 23,5% de personas en situación de discapacidad eso implica casi más de 159 mil personas lo que se traduce en que aumenta radicalmente la oportunidad de que esas personas puedan acceder a una oportunidad laboral de manera digna, se deroga además el artículo que no establecía un sueldo mínimo lo que significa que hoy se dignifica el trabajo en todo sus ámbitos”, argumentó Alejandro Pérez.

Finalmente, Patricia Fuentealba, presidenta de SOMOS Fundación Down, señalo “estamos felices con el resultado del día de hoy, como fundación creemos firmemente que es sumamente importante capacitar a todas las empresas sobre esta nueva ley de inclusión la cual hoy es una realidad, agradecer también a todo el equipo que estuvo detrás de este seminario y a los asistentes que dieron sentido a la actividad”. Finalizó

Preguntas Frecuentes Ley de Inclusión Laboral

¿Qué garantiza la Ley de Inclusión Laboral?

Establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del Estado y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios.

¿Qué se requiere para ser beneficiario de esta ley?

Poseer una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.

¿Existe alguna modificación en la Ley de Inclusión Laboral respecto al sueldo que deben recibir las Personas con Discapacidad mental o intelectual?

Se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, permitiendo con ello, que las Personas con Discapacidad mental o intelectual accedan a una remuneración más digna, con base en el ingreso mínimo.

¿Cuál es el tope de edad para suscribir contratos de aprendizaje?

La ley fija en 26 años la edad límite para suscribir el contrato de aprendizaje con Personas con Discapacidad mental o intelectual, asimilándola a la edad de término de la educación especial, reemplazando con ello la expresión “sin límite de edad” que utilizaba el artículo 47 de la Ley 20.422.

¿Quién es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley?

En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.

¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral?

En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación de cuota, las cuales son:

• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o institución.

• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal.

• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.

En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que ciertas empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este proyecto, para lo cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son:

• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad.

• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.

La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones fundadas, las que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento alternativo, estas son:

• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.

• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

¿Las empresas pueden privilegiar una discapacidad por sobre otra al momento de contratar a una persona?

Las empresas o servicios no pueden optar por una discapacidad en particular en la contratación. Optar significa una discriminación arbitraria por motivos de discapacidad, protegido por el ordenamiento jurídico, así como una violación al principio de igualdad de oportunidades el cual protege a las personas con discapacidad de cualquier discriminación por razón de discapacidad.