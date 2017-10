Referéndum en Catalunya: El Seny i la rauxa

Alexis Apablaza Campos

Máster en Comunicación Empresarial Universidad de Barcelona

Docente UNIACC y periodista UNAB

Hace algunas semanas el grupo argentino Callejos estrenó el videoclip del tema “Callejeros”, grabado cinco meses antes de la Tragedia de Cromañón de 2004. “No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido, cuando estas cautivo, te impide salir”, reza su estribillo.

Letras que se asemejan a lo que sucede en la región de Catalunya, que hoy podría vivir una jornada histórica. La acción queda en condicional porque existen dos polos que han aplicado la lógica del “no escucho y sigo”: mientras las autoridades españolas que descartan toda opción de que se realice un referéndum independentista, los líderes de la Generalitat (gobierno regional) insisten en que la elección plebiscitaria tendrá totales garantías.

Que la relación España-Catalunya no tenga el derecho a decidir como ha sucedido en otras regiones, como Reino Unido-Escocia, no es solo por imposibilidades legales, sino por factores políticos y culturales. Mariano Rajoy y el Partido Popular saben muy bien que el respaldo ciudadano con el que cuentan se sostiene en ser quienes “mejor defienden la unidad nacional”, por ello sus opositores han perdido apodos en distintas ciudades al prometer soluciones para el ‘conflicto catalán’.

Tres grandes factores explican el deseo independentista de la comunidad autónoma que genera el 20% del PIB de la península ibérica: reivindicaciones históricas (desde el Reino de Aragón hasta el Franquismo), situación política (escándalos de corrupción de autoridades locales y nacionales) y situación económica (sensación de pagar más tributos impositivos de los que se devuelven).

Todo ello tuvo una explosión en 2010, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional Español anuló gran parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en las urnas cuatro años antes. Más de un millón de personas salieron a la calle con la consigna: “Somos una nación. Nosotros decidimos”.

Tras años de discursos polarizados, llegó el choque de trenes inevitable el 20 de septiembre pasado. Las detenciones de altos cargos de la Generalitat de Catalunya, y la continua llegada de agentes de la Guardia Civil (policía nacional) desde distintas ciudades españolas trajeron como consecuencia una dura respuesta popular: el independentismo salió a la calle a defender a su derecho a decidir.

La polarización también ha marcado a los medios de comunicación, periódicos catalanistas y españolistas se acusan mutuamente de manipulación informativa. La falta de diálogo en múltiples áreas ha encontrado su punto de ebullición.

Por ello, la gran duda no es lo que suceda hoy –donde la opción SÍ ganará por más prohibición habida y por haber¬–, sino lo que transcurra mañana. El parlamento regional aprobó –de manera bastante cuestionable– la llamada ‘Ley de Desconexión’ que les permitiría independizarse en menos de 48 horas después de la votación.

Desde pequeños, los niños catalanes escuchan cuentos sobre la importancia de tomar decisiones aplicando el ‘seny’ (sensatez, cordura y sentido común) por sobre la ‘rauxa’ (rabia y arrebatos). ¿Predominará este buen juicio en un desafío que está poniendo en jaque al Viejo Continente?