Siete son las carreras que se suman a la oferta académica de la UOH en 2018

-Además se dieron a conocer los beneficios a los cuales podrán optar los estudiantes que ingresen el próximo año a la Universidad de O’Higgins (UOH).

En el campus Rancagua se llevó a cabo la oficialización de la oferta académica de la UOH para 2018, actividad a la asistieron representantes de la comunidad educativa de la región y autoridades de la casa de estudios estatal. Las carreras que se sumarán son Ingeniería Civil Industrial, a través del plan común ya existente, Pedagogía en Educación Especial, Administración Pública, Derecho, Ingeniería Comercial, Psicología y Medicina Veterinaria. Esta última iniciará las actividades académicas en el futuro campus San Fernando.

Marcello Visconti, Vicerrector Académico de la Universidad de O´Higgins, detalló que de las “siete nuevas carreras se agregan a la oferta académica 2018 de la Universidad de O´Higgins, completando un total de 20 carreras, cuatro de esas carreras: Derecho, Ingeniería Comercial, Psicología y Administración Pública corresponden a una nueva área de desarrollo que es la de Ciencias Sociales y las otras tres complementan la oferta en Ingeniería, Agronomía/Agropecuaria y Educación, consolidando de esta manera a la UOH como una oferta atractiva, pertinente y variada en línea con los intereses de los estudiantes, además de las necesidades de desarrollo regional y nacional”, manifestó.

Respecto a la incorporación de las nuevas carreras relacionadas con las ciencias sociales, el Dr. Manuel Canales, Coordinador General de la mencionada área, sostuvo que “nosotros queremos que todos los profesionales dominen el fundamento de sus disciplinas, ya que esto permitirá que sean formados para ser los mejores en el futuro. Queremos hacer la base de un proyecto potente de formación académica y de investigación, agregando grandes expertos a esta región”.

Carlos Pérez, Director de Pregrado de la UOH, destacó que “esta universidad no tiene nada que envidiarles a otras universidades de excelencia, en infraestructura estamos creciendo a una velocidad impresionante, el próximo año los estudiantes tendrán espacios de primer nivel para sus clases”.

Respecto a lo que ofrecerá la UOH en 2018, el profesor del Instituto Inglés de Rancagua, Christian Sosermann, señaló que “me parece una muy buena noticia para los estudiantes de la región, ya que creo que existe un salto cuantitativo en términos de crecimiento para la región. En relación a la sede que se abrirá en San Fernando, creo que es muy bueno que se conecten otras zonas de la región que están más aisladas”.

Por su parte, Carolina Vidal, alumna de la misma institución rancagüina, destacó que “yo estoy en mi último año de enseñanza media, y estas nuevas carreras me parecen interesantes. Es una nueva instancia para la Región de O´Higgins y no necesariamente uno tiene que irse a Santiago u otras regiones”.