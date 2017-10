Esgrimista Roberto Monsalva obtuvo medalla de plata en Juegos Suramericanos de la Juventud

En la primera de sus dos participaciones en el certamen, el rancagüino peleó palmo a palmo el oro frente a un venezolano.

En su primera presentación en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2017 que se disputan en Santiago, el rancagüino Roberto Monsalva consiguió la medalla de plata tras caer en la final de la Esgrima en la especialidad de estafeta, donde fue vencido ajustadamente 14-15 frente al venezolano Ender Medina.

El joven de 16 años y que es alumno del Colegio La Merced, llegó a estar 7-2 arriba en el marcador, pero no logró cerrar el combate final frente al tirador llanero.

Tras la final, Monsalva declaró que “técnicamente fui mejor, pero psicológicamente el combate se me fue, él me hizo puntos que no me debería haber hecho, fallé en los ataques, así que fueron más errores, pero me voy conforme por el resultado”.

Cabe consignar que, para disputar aquella final, Monsalva disputó ocho combates, sumando seis victorias y dos derrotas.

En tanto, el martes, el deportista volverá a la pista para afrontar la serie de estafeta mixto.