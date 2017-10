Padre Luis Escobar lamentó muerte de interno de la cárcel de Rancagua quien padecía enfermedad terminal

Fernando Ávila Figueroa

Una lamentable noticia entregó el Párroco de la Parroquia Santísima Trinidad de Rancagua, Padre, Luis Escobar, quien indicó que un interno de la cárcel de Rancagua afectado por una enfermedad hepática falleció el viernes último a las 07:00 de la mañana.

El Padre sostuvo que se solicitó el indulto presidencial que fue negado sin querer aceptar las razones de humanidad a las que se apeló. “Un pobre más que muere por un sistema injusto donde los que menos importan después del discurso son los pobres. Que descanse en paz don Mario”, indicaba q el Padre en su facebook personal.

En conversación con el Padre Luis, indicó que Mario estuvo preso durante ocho años por un delito cometido fuera de la Región de O’Higgins, no tenía antecedentes y lamentablemente se enfermó. Desde Arica fue derivado a Rancagua con un daño hepático severo, estando en crisis varias veces en el hospital de la unidad penal, donde constantemente era visitado por el Padre Luis.

Su enfermedad no tuvo mejoría e incluso fue visitado por el Obispo Alejandro Goic, quien imploró clemencia, no siendo escuchado, pese a que Gendarmería hizo las gestiones para conseguir el indulto, respuesta que desde el Ministerio de Justicia fue negada, ya que le faltaba tiempo para cumplir su condena así como no tenía conducta.

Según el Padre lo único que se pedía era que pudiera morir en su casa, con su familia, y de manera digna, ya que estaba en situación terminal, situación que no pudo ser efectiva, injusticia y sistema que molesta al Padre, creyendo que hay personas que cometen una serie de delitos y ni siquiera pasan por la cárcel.