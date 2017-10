Con baja convocatoria de público se recordó la Batalla de Rancagua

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Nico Carrasco-Héctor Vargas



20 minutos antes del inicio del desfile por los 203 años de la Batalla de Rancagua, parecía un día más para la comuna, sin cortes de tránsito, y sin aglomeraciones de gente en los alrededores del estadio hacía pensar que sería una jornada tranquila. Las diferentes escuelas matrices al centro de la cancha esperaban su turno para desfilar ante quienes pese al día frio se animaron a llegar al estadio El Teniente.

Un estadio que mostraba butacas vacías en todos sus sectores no hacía más que demostrar que realizar el desfile en el estadio tal vez no fue la mejor opción, pese a que este año no hubo repartición de entradas, y se podía ingresar libremente.

Faltando tres minutos para las 3 de la tarde y no con más 3 mil personas en el estadio sea anunciaba la llegada del ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Con las cuecas del conjunto folclórico Millahue y el ofrecimiento de la tradicional chicha en cacho, a las 15:10 de la tarde se daba inicio a las actividades, donde grandes y chicos bailaban la danza nacional sobre el césped del estadio.

15 horas con 22 minutos y se pedía la autorización para dar inicio al desfile en honor a los 203 años de la Batalla de Rancagua, no con más de 3 mil personas sentadas en las butacas del estadio, cifra que con el paso de los minutos superaría los 4 mil asistentes.

Con el encajonamiento de la banda de guerra de la Escuela Militar, se dio el vamos al desfile de las escuelas matrices, para luego con la presentación de las diferentes Compañías de Bomberos de Rancagua dar inicio al desfile de voluntariado y colegios de la comuna rancagüina. Destacaron en su paso, la escuela. Oscar Bonilla de párvulos de Machalí con su pequeña banda de guerra, la primera a nivel nacional en ser creada con niños de nivel pre escolar.

Finalizado el desfile, el Ministro de Defensa, Antonio Gómez, destacó la realización de esta actividad, donde participaron las Fuerzas Armadas y la comunidad rancagüina, en especial los pequeños, quienes realizan esfuerzos muy grandes para estar presente junto a sus profesores. Adujo que es muy importante recordar la historia de la República, por lo que acompañarlos en representación de la Presidenta Bachelet fue muy importante.

Por su parte, el Intendente, Pablo Silva, manifestó estar contento por la participación de la comunidad, creyendo que el público asistente estaba dentro de lo que esperaban, incluso asegurando que fue mucho mayor de lo que se logró reunir el año 2016 en la vía pública.

Su opinión no la comparte el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, ya que cree que siempre se quiere que este tipo de ceremonias tengan una asistencia masiva. Soto estimó un estadio con menos de la mitad de su capacidad, lo que a su juicio se debió a que muchos pensaron que al no haber control de entrada finalmente podían quedar fuera.

Insistió en que el desfile debe ser en la vía pública para así permitir que asistan todos los que tienen interés. Además sostuvo que es el momento de evaluar que la organización del evento vuelva a ser del municipio, ya que actualmente son totalmente ajenos a su organización.

Por su parte, el diputado, Issa Kort, lamentó el panorama que mostró el estadio, asegurando que esto se debió por un capricho y por una terquedad del Gobierno, quien no lo quiso realizar en la vía pública. Es así como adujo que se terminó teniendo un estadio con menos de la mitad de su capacidad, situación que lamentó, por lo que espera que de ahora en adelante no sólo se escuche a las autoridades, ya que también se debe escuchar a la gente.

Recordó que el año 2014 presentaron más de 8 mil firmas que pedían que el desfile se realizara en la vía pública, sin embargo, sostuvo que este Gobierno aduciendo medidas de seguridad lo traslada al estadio, con un rotundo fracaso desde el punto de vista de la participación ciudadana.

También consideró un fracaso la asistencia a la actividad el diputado, Juan Luis Castro, quien indicó que la convocatoria fue un fracaso para las expectativas que se tienen de un desfile tan importante para Rancagua y su gente. Aseguró que nunca esperó tal déficit de público, con bajo entusiasmo, creyendo que el escenario escogido fue un error de las autoridades, pese a que se pidió y se dijo que lo mejor era hacerlo en la calle, confundiendo a la gente, sin un diseño correcto, y no sabiendo hacer una fiesta para la ciudad de Rancagua.