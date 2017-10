Candidato a CORE por Chapoal I, Mauricio Valderrama: “El Consejo Regional debe ser la base de la descentralización”

Para el ex seremi de Gobierno, Mauricio Valderrama, la participación ciudadana y la innovación son los dos pilares fundamentales que deben existir en las propuestas aprobadas por el CORE.

Fernando Ávila Figueroa



Con la esperanza de que los rancagüino lo apoyen y conviertan con en uno de los candidatos electos para el próximo Consejo Regional (CORE), está el ex seremi de Gobierno, Mauricio Valderrama, quien está convencido que quienes aspiran a representar al CORE deben tener cierto conocimiento de las áreas principales de la región, conocer las líneas productivas más relevantes, y los objetivos que se buscan en proyección nacional e internacional. Todo lo anterior siempre con un componente más regionalista, con mayor participación ciudadana y sobre todo con más innovaciones en las áreas de desarrollo productivo y social.

Es por ello que destaca ámbitos como la minería, donde cree que debe haber personas que dominen este tema con diversas miradas, especialmente en el ámbito de los contratistas, donde deben generarse mejores condiciones de trabajo que permitan que la minería sea un elemento fundamental y diferenciador respecto a las otras regiones del país.

Otro tema que destacó es el de la descentralización, por lo que espera que en el corto plazo se pueda contar con Intendentes electos de manera popular, lo que dará fuerza y capacidad de decisión a cada una de las regiones, donde la comunidad pueda expresarse y tener un mejor espacio donde vivir. “Hoy estamos haciendo historia, donde cada día debemos fortalecer nuestra región y el Consejo regional debe ser la base de la descentralización. Debemos generar nuestras propias rutas de crecimiento regional e incorporar nuevas ideas que nazcan de la necesidades de las personas, como por ejemplo relevar la cultura como un polo de desarrollo económico y social en nuestra región”

El candidato a CORE por Rancagua manifiesta que posee una gran experiencia en el servicio público y espera que ese trabajo sea valorado por la comunidad el próximo mes de noviembre. Mauricio Valderrama se ha desenvuelto en la Gobernación de Cachapoal, fue nombrado Gobernador de Colchagua por la Presidenta Michelle Bachelet y en el primer periodo de la mandataria fue, Seremi en el Ministerio de Transportes y telecomunicaciones, además de renunciar hace muy poco al cargo de seremi de Gobierno en la región de O’Higgins. Por ejemplo como asesor de telecomunicaciones, encabezó proyectos de conectividad digital en el secano costero, lo que reflejó la intención de equilibrar el desarrollo de los territorios en ciertos ámbitos. “Siento que soy una contribución para esta Región, particularmente en la ciudad de Rancagua, donde creo que falta apurar un poco el tranco, ya que Rancagua debe liderar un proceso de trasformación y cambios que permitan que la ciudad sea protagonista de este proceso para poder enfrentar los desafíos del futuro, que son básicamente como podemos internacionalizar nuestra Región a través del Paso Las Leñas, y como nos preparamos a través del turismo y las pymes para absorber demandas nuevas”, dijo Valderrama.

Para el candidato a CORE es fundamental trabajar en la participación social, ya que cada proyecto que se presente debe tener esta participación con el fin de tener vecinos que sean escuchados, sean parte de las iniciativas que se realizan en sus barrios, y que no ocurra que se aprueban proyectos que no van de la mano con las necesidades que ellos tienen.

Su anhelo es que cada proyecto que se apruebe tenga el componente de innovación social, para que estos penetren en las poblaciones, con barrios sustentables, y con más identidad.