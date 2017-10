Exponen sobre proyecciones del precio del cobre en seminario de la Comisión Minera

“Hoy en día estamos bajo un mejor escenario para esperar un aumento del precio del cobre. Las perspectivas de crecimiento del principal consumidor global del metal, China, superarían lo esperado. En 2016 el PIB se expandió 6,7% y para en 2017 lo haría entre 6,7% – 6,9%”, afirmó el subsecretario de Minería, Erich Schnake.

La autoridad participó en el seminario “Valorización de activos presente y futuro”, organizado por la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Naturales, y que tuvo como objetivo analizar los activos mineros y la consideración de la calidad de las variables técnicas y financieras.

Es por esto que Schnake entregó información financiera relacionada al precio del mineral y sus proyecciones para el próximo año.

“El mercado de viviendas en China crece por sobre las expectativas, a razón de 15% anual, pese al aumento de restricciones a los créditos hipotecarios. Se estima que dicho mercado genera entre el 30% al 35% del consumo de cobre”, indicó.

“Para lo que resta de la presente década no se visualiza la entrada de nuevos proyectos que aporten un volumen significativo de producción. En tanto, la demanda continuaría expandiéndose lo que induciría un balance de mercado con tendencia deficitaria, presionando el precio del metal al alza”, señaló.

La valorización de activos permite determinar con certeza el valor del negocio minero para los efectos de garantías y/o venta del activo, o ser utilizado para la obtención de fondos de financiamiento de desarrollo de un proyecto de esta área.

El subsecretario de Minería dijo que pese a que para 2017 se prevé un déficit de metal de 68.000 toneladas, existen inventarios suficientes para cubrir la demanda.

“Según el Grupo Internacional del Estudios del Cobre (GIEC) los inventarios totales (en bolsa y fuera de bolsa) totalizaron 1,4 millones a fines de junio, frente a 1,2 millones del mismo periodo del año previo. Es decir, no existe la percepción de escasez de cobre en el mercado. En este escenario los inversores optaron por tomar ganancia y llevaron rápidamente el precio a un rango entre US$ 2,9 y US$ 2,95 la libra”, precisó.

La variación del precio de los metales genera incertidumbre en esta valorización, la que debe ser considerada junto con los análisis de riesgos respectivos en este proceso. “Si el precio promedio del cobre desde hoy y fin de año se sitúa en US$ 2,95 la libra, el promedio de 2017 sería de US$ 2,76 la libra. En tanto, para 2018 se anticipa un precio promedio anual de US$ 2,85 la libra que corresponde a la media del consenso de mercado. Cochilco se encuentra actualizando su proyección oficial para 2018, la cual será anunciada en octubre próximo”, agregó Schnake.