General Velásquez está cada vez más cerca de su regreso al profesionalismo

Siete fechas restan para culminar el torneo de la Tercera División 2017, y los verdes se distanciaron a 9 unidades sobre el tercero de la clasificación.

Ricardo Obando – Carlos Osses

General Velásquez sigue firme en la cima de la Tercera División A 2017. Los dirigidos por el rancagüino Ítalo Pinochet cosecharon una victoria por 2-0 sobre Gasparín FC el domingo por la tarde en el estadio municipal de San Vicente, y extendieron su ventaja a 9 unidades sobre el tercero de la tabla, hecho que lo mantiene como el primer candidato a conseguir el ascenso a Segunda División.

El conjunto verde, de la mano del Carlos Sepúlveda, se hizo de nuevos tres puntos ante el festejo de más de mil 500 hinchas que llegaron al reducto deportivo.

Desde el inicio, el conjunto dueño de casa intentó ser el equipo que dominara las acciones, pero les costó. Según el propio Pinochet, “no hicimos un buen partido, jugamos muy mal y debe ser uno de los peores encuentros que hemos disputado”, autocrítica que es habitual en el adiestrador cuando no se cumple con lo que buscaban futbolísticamente hablando.

En todo caso, el DT destacó que “lo que importó esta vez el resultado, nos permitió alejarnos cada vez más de los equipos que vienen más atrás”.

De paso, puntualizó que, a esta altura del campeonato, y no solo para General Velásquez sino que para todos los equipos, “hay un tema emocional importante, cuesta ganar, y de hecho, el segundo y el tercero no lo hicieron (Fernández Vial y Rengo). Van quedando pocas fechas, pocos partidos y se va a acercando el objetivo”.

LOS GOLES

La apertura de la cuenta la consiguió desde los doce pasos el volante y goleador del equipo, Carlos Sepúlveda. Corría el 30’ y el atacante batió la resistencia de la portería del conjunto gasolero.

Y, en el segundo tiempo, el propio “Chiri” repitió desde el punto penal para decretar el definitivo 2-0 para General Velásquez.

Justamente, una de las figuras del conjunto verde, apuntó que “sabíamos que Gasparín iba a ser un rival muy difícil, pero se nos abrió el arco en el primer tiempo y después pudimos matar el partido”.

Junto con ello, el formado en Colo-Colo aseguró que “personalmente pude seguir marcando y ayudar así al equipo y me gustaría seguir anotando, pero lo más importante es que el equipo siga ganando para llegar pronto al objetivo”.

Con 49 puntos, Velásquez es sólido líder del campeonato con siete puntos de diferencia sobre el segundo Fernández Vial y a nueve del tercero, Lautaro de Buin. Es decir, con 21 puntos por delante, y teniendo en consideración la diferencia que existe con estos dos elencos, el equipo de Ítalo Pinochet requiere de cuatro victorias más para conseguir su retorno al profesionalismo tras 27 años.

En la próxima fecha, los verdes deberán trasladarse hasta Rengo para visitar al conjunto Oro y Cielo, duelo que debiera jugarse el domingo a las 16.00 horas en el estadio municipal Guillermo Guzmán Díaz.