Lo que no se vio del Desfile de los 203 años de la Batalla de Rancagua

Cortes puntuales de tránsito, atochamientos al mediodía y un relativo poco interés en el evento fueron algunos de los puntos que marcaron el tras bambalinas de la tradicional conmemoración rancagüina.

Juvenal Arancibia

Fotos: Marco Lara.

Cerca del mediodía comenzó el movimiento de los cerca de 50 colegios rancagüinos que desfilaron en la pista de recortán del Teniente. Con la cancelación de las clases también el inherente movimiento de los padres por retirar a sus pupilos y tener que inventar una manera de cuidar o entretener a los más pequeñitos.

Por otro lado, muchos de los apoderados inmediatamente se dirigieron al Estadio con el pecho hinchado para ver marchar a sus “regalones” caminando por las calles céntricas de la comuna e ingresando de manera expedita al reducto deportivo que a diferencia de años anteriores adoptó una política de “puertas abiertas” con la esperanza de convocar a todos aquellos que en algún momento no pudieron tener acceso a una entrada para el evento.

Así las cosas, las escuelas matrices del Ejército de Chile fueron recibidas con tibios aplausos de quienes estaban apostados por calle Almarza con una notable ausencia de vendedores ambulantes o de la candidez de otros años. Distinto fue el panorama de algunos aspirantes a parlamentario quienes vieron en el evento la oportunidad de hacer campaña a punta de volantes y coloridos globos para los más pequeñitos.

Así las cosas, destacable fue la iniciativa de algunas instituciones educacionales como el colegio Ena Bellemans Montti, quienes incluyeron en sus filas a dos jóvenes hijos de migrantes quienes orgullosos representaron la insignia de la casa de estudios rancagüina.

Gabriel Morgado Pinto y David González Herrera, alumnos de enseñanza media de nacionalidad venezolana y colombiana, respectivamente, comentaron a diario El Rancagüino sobre esta nueva experiencia para ellos, señalando que “es como explorar otra cultura, otra historia como uno viene de otro país y es algo que llama la atención y nos gusta”.

“Chile nos ha tratado bien, nos sentimos muy cómodos con nuestros compañeros y fuera del frío de esta época todo ha salido bien. Me gusta la tranquilidad y cultura del país y desfilar aquí siempre me ha llamado la atención” agregó David González.

Pese a la grata sorpresa de incluir la multiculturalidad en un evento tradicionalmente local, esta naciente presencia extranjera no se tradujo en una marcada asistencia en las graderías, quizás por el desconocimiento de esta efeméride rancagüina.

La jornada se vio marcada por una tibia temperatura que calzó perfecto para los asistentes quienes no sufrieron demasiado con el frío ni tampoco por el abrazador sol de otros años, haciendo la velada bastante agradable para todos quienes participaron de la conmemoración de los 203 años de la Batalla de Rancagua.