Damnificados en incendio en Graneros recibirán subsidios habitacionales

El jueves 27 de julio pasado, cuatro viviendas de población Rafael Carvallo en Graneros, fueron totalmente consumidas por las llamas. Faltando pocos minutos para las 13:00 horas, las alarmas comenzaron a resonar en el pueblo y los vecinos del sector, aterrorizados, unieron fuerzas para rescatar lo que se pudiera desde el interior de las moradas que ardían ante la mirada atónita de sus propietarios.

Afortunadamente no hubo víctimas fatales que lamentar sólo el dolor de perderlo todo acompañó a los afectados. En este escenario de inmediato se activó el plan de emergencia municipal y el alcalde Claudio Segovia, dispuso la entrega inmediata de cocinillas, camas, ropa, artículos de aseo, comida y por sobre todo, contención emocional, a cargo del equipo de asistentes sociales.

Pero había algo más por lo que luchar: la reconstrucción de las viviendas siniestradas. En este escenario y aprovechando la visita (semana recién pasada) de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, el edil solicitó formalmente, “agilizar los procesos de ayuda. Y me encontré con una excelente respuesta de la secretaria de estado, pues en menos de una semana, ya contamos con subsidios de arriendo y reconstrucción para estos vecinos. Le dije que no podíamos seguir esperando y era necesario actuar con diligencia y eficacia. Hoy podemos decir con felicidad, que mi gente ya tiene una solución a la tragedia. Quiero agradecer a la ministra, pues sin ella de por medio, esto no habría sido posible”, manifestó el edil de la “Nueva Ciudad”.

Así lo destacó el director regional de Serviu O’Higgins, Víctor Cárdenas, quien planteó que “efectivamente una vez conocida la situación vivida por estas familias y cumplidos todos los trámites administrativos requeridos para esta situación rápidamente pudimos asignar el subsidio para la reconstrucción”.

Además Cárdenas destacó que “nos estamos haciendo cargo también del período en que estas viviendas estarán en construcción de manera de aportar a las familias para que puedan costear el arriendo de una vivienda que les permita vivir adecuadamente hasta que regresen a su nueva casa”.

El director de Serviu en O’Higgins resaltó que “la acción coordinada nos ha permitido que hoy las familias puedan ver con mayor esperanza su futuro” y enfatizó que “hemos estado en contacto en todo momento con ellas para que vayan conociendo los avances que tenemos y hoy ya entramos a una etapa distinta en términos de poder planificar la reconstrucción propiamente tal de las viviendas”.

Una de las vecinas afectadas por el incendio, María Guzmán, se mostró “feliz, contenta, alegría porque yo tenía la esperanza de que esto iba a salir rápido y así fue. Yo tenía fe en la gente que estaba trabajando para conseguirnos esto y mucha fe en Dios en que esto iba a salir rápido y así fue. Anoche me dieron la noticia y estaba muy feliz por todas, por todas las que perdimos la casa y agradecida de la vida de que nuevamente vamos a tener nuestra casita”.

En tanto Rosa Salinas destacó el hecho de que se reconstruirán sus viviendas en el mismo barrio “súper bueno porque ahora ya sabemos que vamos a tener nuestra casita pronto y que vamos a arrendar muy poquito tiempo y así todas las personas que perdieron las casas van a tener todo nuevo y en el mismo barrio”.

Elisa Salinas Guzmán expresó que “el apoyo que recibimos para el arriendo es excelente porque es una ayuda bastante grande para nosotros porque somos de escasos recursos. Así es que estamos muy agradecidas”.

Por su parte María Guzmán,, quiso destacar la labor municipal, “y especialmente la del alcalde, que se portó un siete con nosotros. Siempre estuvo preocupado en todo momento y además, fue nuestro intermediario para obtener los subsidios. Yo me estaba gastando casi todo el sueldo en arriendo, por lo que este respaldo nos viene como anillo al dedo”, señaló la mujer. Cabe señalar que Gestión inmobiliaria Andina Limitada, presentará el proyecto y Constructora Bauen ejecutará las obras de edificación.