EDITORIAL: Tribunas vacías y un gobierno regional que termina

La imagen que queda del último desfile organizado por el actual gobierno regional es la de las tribunas semi vacías y el clamor de que este evento por fin retorne a manos del municipio y que se realice en la calle.

Es que todo parece haber sido un poco improvisado este año, tarde se informó la determinación no solo volver al estadio y más tarde aún se señaló la decisión de realizar inéditamente el desfile con puertas abiertas. Fue una crónica de un estadio vacío. Nunca desde el gobierno regional se la jugaron o esperaron que la asistencia al estadio fuese masiva, por algo desde un principio se insistió en que solo se autorizaron 5 mil asistentes (bastante menos que para un partido de futbol con barras bravas), incluso fue una menor cantidad de espectadores la que finalmente llegó, mientras hasta ayer había gente preguntando como conseguirse entradas.

Faltó difusión a la medida de dejar las puertas abiertas, asimismo indicaciones de por dónde ingresar. Y se equivoca el intendente al señalar que este año hubo más público en el estadio que en la calle, aunque aceptáramos, lo indicado en el comunicado de prensa enviado por la intendencia de que asistieron 7 mil personas, igualmente sería la asistencia más baja que se registra en la historia de los desfiles. Pero para observadores, asiduos asistentes al estadio cuando O´Higgins juega de local, no hubo más de 5 mil personas en el estadio. Además de ser cierta la cifra entregada por la intendencia (7 mil asistentes) suponemos que el organizador del evento debiese ser citado al juzgado de policía local, ya que según lo que señaló el general José Luis Rivera en la previa de este desfile solo se había autorizado un aforo de 5 mil personas.

Fue un desfile más, emocionante para quienes participaron, una experiencia que con cientos de fotografías quedará plasmada en nuestras páginas, pero nos quedamos con la sensación de que desde la intendencia se organiza solo por cumplir, sin pensar mayormente en como modernizar esta tradición, que novedad puede presentarse y cómo podemos crear identidad local a partir de nuestra historia.

Por este motivo seguimos insistiendo que el desfile debe ser organizado por el municipio, es una fiesta de Rancagua que debe ser administrada por los rancagüinos y no por el gobierno regional de turno. Lo bueno es que queda sentada la opción que desde el CORE se aprueben los recursos para realizar el desfile en la calle, ya que recordemos -que en una muestra de lo vacilante que en esta materia ha sido el intendente Pablo Silva- a principios de septiembre el Consejo Regional aprobó un proyecto para realizar este año el desfile en las calles, dineros que debieron ser rechazados posteriormente por la intendencia ante la mala decisión de encerrar el desfile en el estadio El Teniente.

Ahora, es el momento de que se comience a pensar en el 2 de octubre del 2018 y en un año lejos de la contienda electoral, el municipio asuma el rol que le corresponde en esta materia. Más que mal no hay ninguna norma legal que indique que es la intendencia quien debe organizar este desfile, y será otro intendente el que esperemos tenga la valentía de devolver a Rancagua su desfile.



Luis Fernando González V.

Sub Director