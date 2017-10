Tomás Greig sumó una nueva victoria tras vencer a Deportes Rengo

En un partido que se ha transformado en un clásico de Tercera División A, los rancagüinos superaron a su rival por 2-1.



Ricardo Obando – Juan Santana

En un partido que tuvo muchas emociones, el domingo por la tarde en el estadio Guillermo Saavedra, Tomás Greig consiguió importantísimos tres puntos tras bajar a uno de los candidatos al ascenso a Segunda División, Deportes Rengo.

En el piso sintético del reducto rancagüino, el elenco albirrojo consiguió un trabajado 2-1, especialmente porque en el segundo lapso debió aguantar las envestidas de los Oro y Cielo.

Claro está que, en el primer tiempo, el “Inmigrante Escocés” encontró los goles.

En los 13’, el experimentado volante (para la categoría) Carlos Díaz, empalmó un tiro que dejó sin opción al portero Eduardo Miranda. Todo eso tras un tiro libre que dio en la barrera, y el rebote le quedó servido a Díaz.

Con el 1-0, los dueños de casa encontraron mayor tranquilidad para trabajar y así fue como, en los 40’ encontraron la segunda diana. El delantero Mitchell Lagos anotó y puso a Tomás Greig en ventaja de dos tantos, marcador con el que se fueron al descanso.

En el complemento, fue Rengo el elenco que se fue con todo a buscar descontar rápido. Pero, recién dio con el arco a once minutos del término del partido.

En los 34’, Álex Díaz batió la resistencia de René Covarrubias, y en los instantes que siguieron después, los dirigidos por Fred Gayoso no supieron igualar.

Es más, sobre el final y sumando los seis minutos de agregado tras cumplir con el tiempo reglamentario, con todos los jugadores visitantes en el área rival (hasta el arquero), el balón dio en el horizontal de la portería de Tomás Greig y enseguida el portero Miranda tuvo el tiro para igualar, pero envió la pelota sobre el arco.

De esta manera, los tres puntos quedaron en casa y el conjunto que dirige John Greig completó 34 unidades quedando a ocho puntos del segundo elenco que está en posiciones de ascenso al profesionalismo restando siete jornadas por disputar. En tanto, Deportes Rengo se estancó en 38 ocupando la quinta plaza del certamen.

Cabe consignar que, en la próxima fecha, el “Inmigrante Escocés” viajará hasta Mejillones para visitar al conjunto nortino, mientras que los Oro y Cielo recibirán en el estadio Guillermo Guzmán al puntero General Velásquez.

REACCIONES

Tras el encuentro, el volante del conjunto rancagüino, Carlos Díaz, comentó que “fue un partido muy apretado, en los últimos minutos tuvimos que saber defender el resultado y pudimos lograr los tres puntos”.

Junto con ello, el ex Colchagua CD y Chimbarongo FC, apuntó que “no había podido hacer goles en todo el campeonato, mis compañeros me molestaban por eso, pero ahora salió y nos pudimos llevar el triunfo”.

Por su parte, el defensor de Rengo Diego Carrasco, sentenció que “estamos tristes por esta derrota, dejamos todos, no salieron los goles arriba, tuvimos varias ocasiones y no se nos dieron las cosas como lo pensábamos”.

Finalmente, el jugador señaló que a Tomás Greig, es esperar como lo explicó, “claramente les dio resultado, los goles de ellos fueron con fortuna y nosotros creo que tuvimos mucho más ocasiones y no concretamos”.