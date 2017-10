Alcalde Soto anuncia creación de “circuito histórico” en Rancagua

 El alcalde Eduardo Soto anunció que tras los proyectos de remodelación del centro de la capital regional, la idea es generar un circuito histórico en el sector céntrico de la ciudad.

 Se impulsará la declaración de zona de conservación del Pasaje Rochet, la puesta en valor de las trincheras, la declaración patrimonial de la población “las Viudas” y otras iniciativas.

Resaltar la historia de Rancagua y sus héroes es una de las tareas a que se abocará el municipio liderado por el alcalde Eduardo Soto. En esa línea, tras los proyectos de remodelación del centro de la capital regional, la idea es generar un circuito histórico. Y es que en Rancagua ocurrió una gesta heroica y trágica que puso fin a la Patria Vieja y postergó los sueños de independencia, pero de entre las ruinas y cenizas surgió la esperanza y la fuerza para seguir luchando.

De ese y otros proyectos habló el alcalde Eduardo Soto, quien destacó que Rancagua es la capital de una de las regiones más importantes del país y que tiene varias características. “Es una ciudad heroica; también huasa y minera. Como capital regional, presta servicios no sólo a sus habitantes, sino que también a miles de personas que vienen de otras comunas. Servicios en las áreas de educación, salud, bancario, comerciales y otros”.

Indicó que es una comuna huasa, no solamente porque es sede del Campeonato Nacional de Rodeo, sino porque una parte importante de la superficie de Rancagua es rural: Chancón, Punta de Cortés, La Gonzalina, La Ramirana y otros sectores.

– ¿Cómo se resaltará esa condición de ciudad heroica?

 Es importante construir un relato histórico del centro de la ciudad, que nos permita presentarlo y comunicarlo, en primer lugar a los habitantes de la ciudad; y en segundo lugar a quienes vienen a conocer Rancagua y que son muchos visitantes. Rancagua es un destino regular para adultos mayores que vienen de programas de los municipios de la Región Metropolitana y de otras zonas. Tras los proyectos de remodelación del centro, la idea es hacer un circuito histórico del centro de Rancagua. Por lo tanto, la primera parte es la remodelación, el mejoramiento de fachadas, el cambio de look que hicimos en el Paseo Estado, de tal manera de realzar su construcción antigua, de adobe, de fachada continua. Eso se suma a la restauración que se hizo de la Casa de la Cultura y de la Iglesia La Merced (financiada con fondos del Gobierno Regional) y a la habilitación que haremos próximamente de algunas oficinas de información de Patrimonio. Asimismo, se deberá reconstruir lo que estaba ubicado en calle Estado (al lado de la Iglesia La Merced), y que fue demolido hace algunos años por la congregación Mercedaria. Debe reconstruirse en las mismas condiciones que tenía antes de la demolición. Otros proyectos corresponden a la restauración de una casona ubicada en calle Mujica con Estado, que pasará a ser sede de la rectoría de la Universidad de O’Higgins; la reconversión de calle Estado a semi peatonal. También se ha incorporado la remodelación de las fachadas del sector norte de Estado, la declaratoria de zona típica o zona de conservación del antiguo pasaje Rochet, el programa de mejoramiento de fachadas en el centro, la nueva ordenanza que obliga al cierre de sitios eriazos con muros de albañilería, con portones y un estilo más colonial. Todo eso es preparatorio a lo que debemos generar, un programa sólido, dirigido desde el municipio, para poner en valor los elementos que caracterizan a Rancagua como ciudad heroica e histórica. En los proyectos de remodelación del centro, que se comenzará a realizar el próximo año, se buscará también poner en valor las trincheras y los monumentos que existen. Coincido con inquietudes que nos manifiestan y con lo que ha planteado El Rancagüino respecto de la falta de información, por ejemplo, del monumento de O’Higgins. En el proyecto presentado al Consejo de Monumentos se planteó que se pueda poner la información de varios elementos históricos que tiene la plaza y el centro de la ciudad.

Estamos trabajando con un equipo de 4 profesionales en la oficina de Patrimonio y Turismo. Ya tenemos varios proyectos avanzados, algunos van a ser financiados con recursos municipales, otros serán postulados a otros fondos públicos.

 ¿A qué lugares llevaría a los visitantes?

 Tenemos un magnífico museo, la Casa del Pilar de Esquina, la Casa Cultura, la Iglesia de La Merced. Hay muchos puntos que son partes de la historia no solo de la ciudad, sino que de la historia de Chile; por lo que debemos sentirnos orgullosos e incorporarlos en un relato histórico. He ido con algunos visitantes al Viejo Rancagua y han quedado maravillados de lo que allí hay: antiguos letreros comerciales, fotografías antiguas y otros elementos. Además, Guillermo Drago prácticamente tiene un museo en la casa donde nació Oscar Castro, en calle O’Carrol casi al llegar a Zañartu. Esos elementos que hacen conocida a la ciudad, como dicen los arquitectos, hay que ponerlos en valor. En el mes de noviembre tendríamos el monumento a los hermanos Gatica, Arturo y Lucho, que va a estar en el Teatro Regional. Queremos recuperar la casa donde vivió Samuel Román (escultor), ubicada en calle Lastarria con O’Carrol. Esos elementos tenemos que ponerlos en valor, destacarlos, poner información, crear una guía, de tal forma que sea la carta de presentación para los rancagüinos y también para los visitantes.

CIUDAD MINERA

– ¿Se ha pensado en tener en Rancagua un museo de la minería, por la relación de la ciudad con El Teniente?

. Es una idea que estamos evaluando. Queremos destacar lo que significa la actividad minera, no solo de Codelco, sino que también la minería que se desarrolla en el sector de Chancón. Estamos trabajando con el Consejo de Monumentos Nacionales, con su director regional, en la declaratoria patrimonial de la llamada población de Las Viudas (Fundación O’Higgins), que en su momento albergó a las familias de los mineros que fallecieron en la Tragedia del Humo. Por lo que representa en la historia de la minería en Chile y de la ciudad, creemos que esa población debe tener alguna protección patrimonial. A eso hay que sumar el pasaje Trénova, que significó en su momento una construcción muy importante en el desarrollo de la ciudad. Se está trabajando con algunos arquitectos en la declaratoria de interés arquitectónico, para que tenga la protección del Consejo de Monumentos Nacionales. Ahí estamos trabajando con los vecinos; está también incorporada la familia del ex alcalde Trénova. Arquitectónicamente es un sector bonito, tenemos el proyecto aprobado y vamos a iniciar prontamente la ejecución.



– ¿Cómo piensa resaltar la característica huasa de la comuna?

– El sector de Chancón es uno de los lugares más hermosos de la comuna, como paisaje y como forma de vida. Creo que debemos generar ahí una ruta de interés y desarrollo turístico de Rancagua. En ese lugar se practica parapente, motocross y una serie de actividades recreativas.



– ¿Cómo visualiza a Rancagua en el futuro cercano?

– Buscamos desincentivar el uso del automóvil para llegar al centro. El año 2015 logramos llegar, casi en una hazaña, a clavar la bandera en pleno centro de la ciudad de la primera red de ciclovías. Creemos que fomentar el uso de la bicicleta es precisamente la dirección que hoy están tomando o que han hecho las grandes ciudades en diferentes países desarrollados. Es necesario promover un medio de transporte alternativo y muy amigable con el medio ambiente, económico y que contribuye a la mejor condición física de quienes usan la bicicleta como medio de transporte.

Rancagua, dentro de las capitales regionales es una de las de mayor uso de las ciclovías. Tenemos 54 kilómetros de ciclovías en la ciudad y vamos a tener otros 2,2 kilómetros más; las obras comienzan en estos días.



– ¿Otro proyecto corresponde a la remodelación del Paseo Independencia?

– Sí y además están el proyecto de continuación del Paseo Estado, la transformación a semipeatonal de calle Campos, entre Independencia y Cuevas, la remodelación de todo el sector norte de la Plaza de Los Héroes y de la misma plaza, recuperando las antiguas piletas que todavía miles de rancagüinos siguen añorando.

Estos proyectos están financiados por un programa que se llama Desarrollo de Ciudades, que consiste en un anticipo de recursos por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y que una vez concluidas las obras el municipio debe devolver en cuotas anuales. La inversión, ya estamos en la etapa de diseño bastante avanzada, será de aproximadamente 5 mil millones de pesos en tres de los cuatro primeros proyectos que vamos a empezar a ejecutar a contar del primer semestre del próximo año. Esperamos tener al 2019 tres de los cuatro proyectos concluidos.

Aumentar presencia policial

En el tema de seguridad en el centro de la ciudad, el alcalde Eduardo Soto indicó que Rancagua recibe una población flotante de aproximadamente 100 mil personas y que es necesario intensificar la presencia policial, aumentar el número de cámaras de vigilancia, realizar operativos permanentes y erradicar el comercio ambulante, entre otras medidas.

Agregó que también es importante que el sector comercio tome medidas de seguridad, por ejemplo instalando alarmas y cámaras. “Hay que redoblar los esfuerzos y trabajar coordinadamente con todas las instancias. Esa es una de las tarea que tenemos en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, esos son los temas que hoy estamos tratando. Y acá se requiere de la colaboración de todos los sectores”.

Además, el alcalde señaló que “en materia del centro de la ciudad no podemos permitir que se siga demoliendo antiguas construcciones para instalar estacionamiento que no cumplen con la normativa ni con las condiciones de seguridad. Eso ya se terminó, no queremos que se demuela ninguna casa más para construir una playa de estacionamiento que no están permitidos en e l centro. Los que están operando deberán someterse a las exigencias y hacer las inversiones que corresponda para obtener los permisos que el municipio otorga a quienes cumplen con la ley”.