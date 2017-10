En San Fernando se instalaría el primer Servicio Local de Educación de O’Higgins

Luego de que el cuerpo legal fuera aprobado casi por unanimidad en el Senado, comienzan a conocerse los alcances del proyecto que pretende desmunicipalizar la educación pública centrándose en la calidad e independencia política.

Juvenal Arancibia D.



Como una jornada histórica fue calificada en el oficialismo la aprobación de la llamada Ley de Nueva Educación Pública, que con 34 votos a favor y cero fue aprobada por unanimidad en el Senado, luego de pasar también por la Cámara Baja.

De lo anterior se desprende la positiva valoración que realizó el seremi de Educación de O’Higgins, Hernán Castro, quien relevó el regreso de la instrucción pedagógica pública al Estado, situación que en nuestra región se comenzaría ver en el año 2020 con la puesta en marcha de uno de los primeros 11 Servicios Locales de Educación a nivel nacional, organismo que se hará cargo del traspaso de los establecimientos educacionales bajo régimen municipal y que tendrá como centro de operaciones a la comuna de San Fernando.

“La aprobación, llevada a cabo tras la aprobación del informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados, da el vamos a una nueva institucionalidad que crea un Sistema de Educación Pública que incluye la conformación de 70 servicios locales de educación pública en todo el país, para fortalecer nuestros jardines, escuelas y liceos públicos a través de un trabajo dirigido exclusivamente a mejorar la calidad de los recintos educativos y la formación que recibe cada estudiante”, señaló la autoridad regional.

Asimismo, resaltó las palabras de la ministra de Educación, quien indicó tras la positiva noticia que “este país, tras de la aprobación de la ley, es un mejor Chile que el día de ayer. Recuperamos la educación pública como baluarte y motivo de orgullo”.

El texto legal aprobado crea un nuevo marco institucional que tendrá como objeto central que el Estado provea, a través de los establecimientos educacionales de su propiedad y administración, una educación pública gratuita y de calidad, laica y pluralista, que promueva la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad. Además, dicha instrucción debe considerar las particularidades locales y regionales y garantizar el ejercicio del derecho a la educación de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en todo el territorio nacional.

Según el aprobado proyecto de ley el traspaso de los establecimientos educacionales hacia el nuevo sistema se hará gradualmente en un plazo establecido hasta el 2030. Durante ese tiempo se podrán realizar los cambios que sean necesarios para ajustar su implementación, que “marcará un antes y un después en la educación pública”, indicó Hernán Castro.

Respecto a la experiencia de nuestra región, la autoridad expresó que “la ley establece que entre el 2018 y el 2020 van a iniciarse 11 Servicios Locales de Educación. El 2018 comienzan 4 en la Tercera, Cuarta, Novena y Región Metropolitana; ingresando 14 comunas, 237 colegios 58 jardines infantiles y 59 mil 570 alumnos al nuevo Sistema”.

De la misma manera, Castro explicó que para el año 2020 “ingresan otros 7 Servicios Locales, donde se incluye el de San Fernando en la Sexta Región, que aglomera a las comunas de Chimbarongo, Nancagua y Placilla (además de la capital provincial) ingresando otros 427 establecimientos educacionales y 95 jardines infantiles con 123 mil 700 alumnos”.

Además, el seremi recordó que la normativa establece que para el 2021 se realice un diagnóstico de la implementación de la ley a fin de incorporar más comunas y establecimientos a nivel nacional y así llegar a los 70 Servicios Locales de Educación contemplados en el proyecto original.

No obstante lo anterior, la autoridad reconoció que no es obligación que todos los municipios del país deban traspasar sus establecimientos al nuevo sistema, eso sí, para conservar su administración se deberán presentar los antecedentes necesarios al Ministerio de Educación en términos de evolución positiva de la matrícula, pago de las obligaciones previsionales, nivel de deuda y desempeño de los establecimientos educacionales.

Finalmente, Castro enfatizó en el espíritu de la nueva legislación, aseverando que “es importante destacar que vamos a quitar el sesgo político de la administración educacional municipal, evitando que eventuales cambios de alcaldes o consejos afecten al sistema. Hemos tenido experiencias en nuestra región donde el cambio de alcaldes ha significado un retroceso en la calidad y viceversa. En segundo lugar la legislación se centra en la mejora continua de los aprendizajes además de hablar de gestión financiera administrativa con recursos del Estado y con personal del Estado evitando situaciones como la que hoy vive San Fernando”.

ANTECEDENTES INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE LEY

Revisando el cuerpo legal presentado al Congreso, diario El Rancagüino, pudo conocer los argumentos sobre los cuales se sustentó la idea de crear un nuevo sistema de Educación Pública, donde uno de los principales puntos tiene que ver con el acceso a los recursos por cada alumno.

La legislación reza que la matrícula de la educación municipal ha venido sistemáticamente cayendo (594 mil estudiantes menos entre 2004 y 2016) y la proporción de matrícula pública en el sistema educacional chileno ha pasado de un 51% a ser poco más de un 36%.

En contraste con la disminución de la matrícula, lo cierto es que la cantidad de recursos que el país destina a educación pública es la más alta de su historia, del orden de $140.000 por niño. Hasta hace no mucho años, esa cifra era cercana a $60.000. Su incremento ha sido posible gracias a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), la gratuidad y otras subvenciones. “¿Por qué tendríamos que conformarnos con decir “las familias no están prefiriendo la educación pública”?” se cuestiona el texto “sin respondernos por qué y sin actuar? No podemos mantener una educación pública atomizada, impotente frente a las desigualdades socioeconómicas ya presentes en el territorio”.

“El propósito de la nueva educación pública es construir y consolidar un Sistema con carácter local y nacional a la vez, y altamente profesionalizado; expresado en la instalación gradual de una red moderna y articulada de servicios de educación pública, cuyo foco sea desarrollar y fortalecer las capacidades de los establecimientos educacionales y sus ciclos de mejora educativa”, concluye el estudio.