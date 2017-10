Casi un centenar de instituciones educacionales desfilaron en el 274 aniversario de la fundación de Rancagua

Recorriendo la elipse de la Plaza de Los Héroes, fue el turno de los alumnos de educación básica de colegios de toda la comuna de conmemorar un nuevo año de vida de la ciudad heroica.

Fotos: Héctor Vargas.

Cerca de mil personas se reunieron en el extremo sur de la Plaza de Los Héroes en el contexto del desfile de celebración de los 274 años de la fundación de Rancagua, donde las fuerzas vivas de distintas organizaciones sociales repiten su actuación de la Batalla de Rancagua y suman también a los pequeños de enseñanza básica de los distintos colegios de la comuna.

Cerca de las 11:30 y luego de una hermosa presentación del conjunto folclórico Paihuen y también del Colegio Mineral El Teniente que representó una entretenida corrida de toros y una fantasía de rumba, fue el turno del estandarte de la Escuela Pre militar Lautaro de pedir la autorización al alcalde Eduardo Soto, para comenzar con el desfile.

Así una de las primeras instituciones en aparecer en escena fue el Cuerpo de Bomberos de Rancagua, acompañado de representantes de la Defensa Civil y las Damas de Rojo, Amarillo y Damasco. Más tarde, la Banda de Guerra del Colegio Manso de Velasco marcó el ritmo de entrada de los 80 colegios que pasaron frente a las autoridades y también los ansiosos padres y apoderados que hicieron todo lo posible por ver a sus retoños marchando al redoble del tambor.

Una hora más tarde, fue el propio edil rancagüino quien manifestó que “es un año más como dice la canción, que ha transformado a la ciudad desde la Villa Santa Cruz de Triana a lo que es hoy, una capital regional pujante que no solo presta servicios a sus habitantes sino que también a otras comunas”.

El embajador de España en Chile, Carlos Robles Fraga, invitado especial del desfile, argumentó que “estoy muy contento y me siento muy honrado, agradezco que me hayan invitado y me gusta ver como la juventud a través de los colegios participan en este recuerdo y como ellos se dan cuenta de que todos tenemos una raíces que cuidar y recordar, sin exageraciones como es natural, pero que los niños de Rancagua vean que sus raíces están aquí y que hay que seguir mejorando la ciudad en lo que se pueda”.

El diputado Issa Kort, por su parte, señaló que “acá se celebra como corresponde, en la Plaza de Los Héroes, en esta plaza que le pertenece no solamente a Rancagua sino que al patrimonio histórico de Chile, y es acá como queremos que el siglo 21 sea, que las personas nos tomemos las calles y no estar encerrados en cuatro paredes y menos en un estadio”, puntualizó.