La jornada clave que se vivirá en Tercera División

En la series A y B se podrían definir muchas cosas durante este fin de semana. Toda la atención se la llevará el clásico entre Deportes Rengo y General Velásquez.



Ricardo Obando

A pocas fechas de culminar el campeonato de la Tercera División A y Tercera B, este fin de semana se vivirán duelos claves que podrían definir muchas cosas respecto al futuro de los clubes de la región de O’Higgins.

En ese sentido, la mayor atención se la llevará el duelo que se disputará este domingo a las 16.00 horas en el estadio municipal Guillermo Guzmán de Rengo. En aquel partido, el local Deportes Rengo buscará recuperar terreno en la lucha por el ascenso a Segunda División recibiendo al sólido líder de la competencia, General Velásquez.

Para el equipo dueño de casa, que dirige el rancagüino Fred Gayoso, la única opción que requiere para volver a la pelea es ganar ya que, de lo contrario, el sueño de ascender por primera vez al profesionalismo se alejará parcialmente.

Con 38 unidades, los Oro y Cielo esperan culminar la fecha con 41 en su cuenta, para así no perder pisada de Fernández Vial y Lautaro de Buin, conjuntos que también luchan por el mismo sueño.

En tanto, enfrente, tendrá al, de momento, mejor equipo de la competencia. El cuadro del también rancagüino Ítalo Pinochet, es el firme puntero del campeonato. Los verdes, que no caen desde hace 13 fechas, no quieren dejar pasar la oportunidad para dar un pasito más hacia retornar al fútbol profesional tras 27 años, y, de paso, prácticamente sacar de carrera a uno de sus contendores. Con 49 puntos, una victoria lo llevaría a 52 unidades, lo que también los dejaría solo a tres triunfos de lograr el ascenso.

Cabe consignar que, para este enfrentamiento, se espera mucho público, y, por ende, se determinó accesos diferenciados tanto para hinchas renguinos como velasquinos.

GREIG Y CHIMBARONGO

Mientras que, este sábado, los otros dos elencos de la región que militan en la Tercera A tendrán complejos desafíos.

El primero en salir al campo de juego será el colista de la competencia, Chimbarongo FC. Los del Mimbre, que requieren con urgencia de una victoria para seguir soñando con mantener la categoría, reciben al mediodía a Brujas de Salamanca, partido que se jugará en el estadio del Atlético Convento Viejo.

Los verdes, que además estrenarán a nuevo entrenador: el uruguayo Fernando Migliaccio. El charrúa, que ya estuvo al mando del conjunto chimbaronguino en la temporada anterior, vuelve para tratar de conseguir lo que a esta altura del torneo parece un verdadero milagro, evitar el descenso. Esto porque, Chimbarongo tiene solo 7 puntos y los dos elencos que lo superan tienen 12, como Municipal Mejillones y Gasparín FC.

Es por ello que, en el sur de la región, esperan ganar y que Tomás Greig les dé una manito a contar de las 16.00 horas.

El “Inmigrante Escocés” se trasladó vía aérea ayer hasta Antofagasta para visitar hoy a Mejillones.

Los rancagüinos, que vienen remando fuerte desde atrás para tratar de luchar por el segundo ascenso, tienen 34 puntos en la tabla y requieren de la victoria y además que los equipos que le anteceden en la tabla, como Rengo, Fernández Vial, Lautaro de Buin, AC Colina y Real San Joaquín no sumen de a tres.

Cabe consignar que, en esta fecha, también se jugarán los siguientes partidos: Gasparín FC vs Provincial Ovalle (sábado, 12.00 horas); AC Colina vs Deportes Linares (sábado, 17.0 horas); Fernández Vial vs Estación Central (domingo, 16.30 horas), y; Real San Joaquín vs Lautaro de Buin (domingo, 17.30 horas).

Rancagua Sur este domingo en el valle del Limarí

El líder del octogonal final de la Tercera División B, Rancagua Sur, tendrá un partido clave en su lucha por ascender a la serie superior de ANFA.

Los rojinegros, jugarán al mediodía de este domingo frente al Club Social y Deportivo Ovalle, duelo que se disputará en el estadio municipal de Monte Patria.

Cabe consignar que, a este encuentro, los rancagüinos llegan con 11 puntos, mientras que su rival le sigue con 10.

En esta fecha, la quinta de la liguilla (de un total de 14), se disputarán además los encuentros entre: Municipal Santiago vs Escuela Macul (sábado, 12.00 horas); Curacaví FC vs Unión Compañías (sábado, 12.00 horas), y; Buenos Aires de Parral vs Deportivo Pilmahue (domingo, 17.30 horas).