Carabineros recupera especies robadas desde domicilio de Machalí

Cabe recordar que el jueves por la tarde un amplio operativo policial permitió detener a uno de los sujetos involucrados en el hecho. En su huida intentaron atropellar a un Carabinero que se recupera satisfactoriamente de sus lesiones.



Fernando Ávila Figueroa



En la edición de ayer viernes, les contamos de un robo que afectó a un inmueble de la comuna de Machalí. Carabineros informaba que seguía a un automóvil con tres sujetos que habían cometido un robo en lugar habitado. Al ser interceptado se dan a la fuga atropellando al Cabo Segundo, Gonzalo Cruz Alarcón, resultando con lesiones leves.

Personal debió hacer uso de su arma de servicio, no resultando nadie lesionado. En tanto, el móvil continúa su huida, colisionando con un vehículo particular, logrando la detención de M.L.C, de 29 años, con una serie de detenciones por diferentes delitos. Otros dos sujetos huyen a pie efectuando disparos contra el personal. Finalmente se logró recuperar las especies robadas, así como se iniciaron trabajos de Labocar y diligencias de la SIP.

Con el correr de las horas el atraco se fue esclareciendo y fue así como personal de la SIP de Carabineros de la Tercera Comisaría de Rancagua informó que fueron alertados que individuos que se movilizan en un station wagon, de color gris de la marca Subaru, habrían ingresado a un domicilio del sector del Barrio Colonial de la comuna de Machalí. Es así que al llegar al lugar, personal de la SIP visualizó al station wagon ¿ que mantenía un encargo por robo, instalándose en calle Padre Hurtado con Avenida Escrivá de Balaguer, con la finalidad de detener la huida del móvil.

En esos instantes el vehículo de los delincuentes lanzó el móvil sobre los Carabineros que se encontraban en el lugar, atropellado a un cabo de Carabineros de la SIP, provocando lesiones. El móvil continuó con la huida por Avenida Miguel Ramírez hasta calle Bomberos Villalobos, lugar donde los antisociales efectuaron disparos en contra del personal SIP que iban en su persecución.

Los sujetos continuaron su fuga hasta llegar a la intersección de carretera El Cobre, lugar donde estos sujetos colisionaron a dos vehículos en su huida, dejando a tres personas lesionadas. Los tres antisociales descienden del móvil dándose a la fuga de infantería, logrando la detención del conductor del móvil, de iniciales M.A.L.C, de 29 años de edad, el que mantiene más de 20 detenciones por diferentes delitos, proveniente de la comuna de Colina, Santiago. El detenido pasó a control de detención por los delitos de homicidio frustrado a Carabinero, robo en lugar habitado, receptación, y las lesiones provocadas a los vehículos que colisionaron.

En tanto, los lesionados de los vehículos, entre ellos una menor de edad se encuentran en recuperación, como también el funcionario policial Además no sé descarta la participación de estos mismos sujetos en robos ocurridos en días anteriores en la misma comuna de Machalí.

Se continúan realizando operativos para dar con el paradero de los otros sujetos involucrados, y no se descarta que hayan huido hacia la Región Metropolitana, ya que los antecedentes que se poseen es que mantienen domicilio en ese sector del país.