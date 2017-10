Comisión de gobierno aprueba elección de intendentes para el 2020

-La Comisión de Gobierno culminó el análisis de las indicaciones del mensaje que materializa la Reforma Constitucional que crea una nueva autoridad regional electa con el 40% de los votos y al que le corresponderá presidir el Consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la LOC determine.

En su sesión del 4 de octubre, la Comisión de Gobierno del Senado, presidida por el Senador Rabindranath Quinteros, e integrada por la Senadora Ena von Baer y los Senadores Andrés Zaldívar, Carlos Bianchi y Alberto Espina, aprobó, con alto consenso, que la elección de Gobernadores Regionales se realizará en octubre de 2020, conjuntamente con la elección municipal. La nueva autoridad regional será electa por voto popular, durante los sufragios territoriales cada cuatro años; tendrá derecho a voto en el Consejo Regional; las inhabilidades para postular serán las mismas que para cualquier tipo de cargo público fueron además algunas de las medidas despachadas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para el mensaje que regula la elección de gobernadores regionales .

El proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, ahora deberá ser visado por la Comisión de Hacienda, para luego ser debatido por la Sala del Senado.

Cabe recordar que la norma contó con varias sesiones de parte de la Comisión de Gobierno, durante las cuales se fueron dilucidando las certezas que ahora deberán ser ratificadas, todas en el marco de la Reforma Constitucional, despachada el año pasado, que permitió la elección de la nueva autoridad regional electa por voto popular.

“Hoy felizmente despachamos lo que se requiere para regularizar y materializar esta Reforma, con la dictación de una ley orgánica que incluye lo que se aprobó en la Comisión”, manifestó el senador Rabindranath Quinteros, presidente de la instancia parlamentaria.

IMPORTANCIA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

Al respecto, detalló el legislador, “la elección de gobernadores regionales y consejeros regionales se realizará conjuntamente con la elección municipal, vale decir, el año 2020, porque consideramos que es una elección territorial, no queremos que se mezcle con la elección nacional. En segundo lugar, se establecen los requisitos para optar al cargo de gobernador regional, las inhabilidades, las incompatibilidades, la subrogación, la suplencia, la vacancia y las causales de cesación del nuevo gobernador regional, para esto hemos querido equiparar lo que existe en los municipios, para que todos tengan las mismas inhabilidades para todo tipo de cargo público”.

“En tercer lugar -prosiguió- será electo el que obtenga el 40% o más de los votos; se reconoce el derecho a voto de los gobernadores regionales, que no estaba contemplado en el proyecto, por lo que no solo serán un voto dirimente. Espero que en Hacienda exista una tramitación rápida”.

A juicio del parlamentario la nueva autoridad tiene una gran importancia para la descentralización. “Con este proyecto estamos dando un mensaje profundo a la comunidad regional. Me toca presidir, también, la Comisión Mixta que analiza la transferencia de competencia y espero que prontamente finiquitemos este proyecto, antes del 30 de octubre. Hemos estado trabajando arduamente para que así sea, porque necesitamos que haya una descentralización de verdad, necesitamos que las regiones tengan competencias, facultades, financiamiento, con gobiernos regionales de verdad y que cada región busque y luche por su destino común”.

CONSEJEROS REGIONALES ELECTOS POR 3 AÑOS

Sin embargo, la senadora Ena Von Baer manifestó que pese a estar de acuerdo con que las elecciones tengan carácter territorial, “el problema es la forma en que se despachó. Dado a estas alturas del año, los consejeros regionales, que ya están en campaña e inscritos, finalmente, van a ser electos solo por tres años y eso me parece que no está bien”.

“Habían dos fórmulas para solucionar este problema. Una es que la primera elección no coincida con los alcaldes, sino que la primera elección se hubiera hecho el 2021 y las siguientes elecciones empalmen con las de alcalde y cuando los postulantes se inscriban ya sabrán que será por tres años”, pormenorizó.0

“La otra fórmula de solución era que los consejeros regionales se hubieran electo ahora por cuatro años, es decir su mandato hubiese sido hasta el 2021 y la próxima elección se hace el 2020, pero solamente de gobernadores y luego la siguiente elección, el 2021 sería solo para consejeros regionales. Esto también tiene una gracia, porque el gobernador regional, electo por primera vez, hubiese entrado a sus funciones con un consejo regional que ya hubiese tenido tres años de experiencia. Desgraciadamente el gobierno insistió en una opción que me parece que no es la mejor “, ahondó la parlamentaria.

Otro punto puesto por la senadora es que, a su juicio, “lejos lo más importante -más allá de que elijamos al gobernador regional- es lo que éste va a hacer y ahí desgraciadamente creo que el Gobierno ha cometido un grave error de no cambiar la lógica del proyecto de transferencia de competencia”.

“Acá lo que estamos haciendo, al final del día en estricto rigor, es elegir al presidente del Consejo Regional, porque al gobernador regional no se le están entregando más atribuciones que las que hoy día tiene el presidente del consejo. Lo único que va a tener propio es la decisión respecto a qué es lo que se va a hacer con el fondo nacional de desarrollo regional, todas las otras políticas públicas dependerán del delegado presidencial regional y por lo tanto del nivel central”, insistió.

SE PUEDE PERFECCIONAR

En tanto, el senador Carlos Bianchi recordó que “esta fue una larga discusión, donde no se sinceraban las verdaderas posturas de unos y otros. Va a ver elección de gobernadores al año 2020. La discusión eran los intereses que, legítimamente, tenían los consejeros regionales que se están postulando en este período, el que en esta ocasión quedó por tres años y luego cada 4 años”.

“Vamos a tener gobernadores regionales, estamos empoderando a los gobiernos regionales futuros; va a ver traspaso de competencias, más de 115 y más que esas tal vez y esto da cuenta de un ánimo de descentralizar de manera efectiva a nuestro país empoderar las estructuras regionales”, destacó.

No obstante, el senador manifestó que hay aspectos a perfeccionar, como los Seremis. “Creo que debieran ser electos, porque van a responder nuevamente a la figura nacional y no a la figura regional; entonces, ¿en qué queda el gobernador regional? No va a tener una línea directa. Creo que los seremis debieran nacer de una terna propuesta por quien representa al Ejecutivo en la región y que ésta la vote el Core. Para mi gusto esto democratiza absolutamente y además hace que los seremis respondan a las autoridades regionales y no que sigan respondiendo a una autoridad nacional”.

Además, añadió, “se debería debatir los períodos presidenciales, si se mantienen de 4 años con una reelección o se amplían a 6 años, nunca a 8, porque a mi gusto falta un articulador de regiones, como un primer ministro, un gerente de todas las regiones, porque en un período de 4 años no es suficiente para una articulación efectiva”.

Sobre las inquietudes manifestadas por los senadores, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente señaló que este proyecto está íntimamente relacionado con el traspaso de competencia, que se está tramitando en la Comisión Mixta, que establece un conjunto de atribuciones y competencias que le son transferidas desde el gobierno central a los gobiernos regionales, ahora ese conjunto de transferencias nos van a permitir tener, efectivamente, gobiernos mucho más empoderados, que se puedan hacer cargo del destino de sus propias regiones e influir positivamente en las mejoras de calidad de vida de todos sus habitantes.

El ministro recordó que además del gobernador regional electo , el o la Presidente de la República va a tener un delegado en la Provincia y un delegado en la Región, que va a tener a su cargo, fundamentalmente, todas las labores de gobierno interior. El conjunto de otras competencias y atribuciones van a estar en el gobernador regional; es decir,” estamos creando la figura potente, legítima y legitimada por el voto popular de un gobernador regional, que va a ser como una suerte de presidente de la región, para que la gente nos entienda mejor”, aseguró

Chile Descentralizado llama a respetar el derecho de los actuales candidatos a CORE a cumplir un periodo de 4 años

Tras lo aprobado por la Comisión de Gobierno del Senado, la Fundación Chile Descentralizado señaló a través de una declaración pública que “con ello se instituye un proceso electoral de identidad y relevancia territorial, el cual no se confundirá ni opacará por la mayor visibilidad política y mediática característicos de la elección presidencial y parlamentaria”.

Al mismo tiempo el escrito señalaba que “valoramos y agradecemos esa importante decisión de la Comisión y llamamos a la sala del Senado y de la Cámara de Diputados a ratificar dicha fecha y a dar pronta aprobación a esa Ley Orgánica Constitucional. Sobre esa base llamamos a todos los actores del desarrollo territorial descentralizado a prepararnos desde ya para el nuevo escenario de Gobernadores Regionales electos.

Al mismo tiempo solicitamos al Gobierno y los Senadores y Diputados que respeten el derecho de los candidatos ya inscritos para la elección de Consejeros Regionales para cumplir su mandato por el período completo de cuatro años (2018-2022), entrando en régimen con la elección conjunta de Gobernadores y Consejeros Regionales en la subsiguiente elección territorial de 2024.

El avance del proceso descentralizador iniciado en Chile refuerza nuestra convicción que quienes vivimos y nos debemos a las regiones seremos capaces de hacernos cargo de los nuevos desafíos y responsabilidades que nos abre la aprobación de estas leyes. Como organización plural de la sociedad civil y academia de regiones, la Fundación Chile Descentralizado y sus 15 Capítulos Regionales reitera su compromiso y mejor esfuerzo para contribuir al éxito de esta histórica tarea.