Colchagua dejó pasar una nueva oportunidad para quedar como puntero

Por segunda semana consecutiva, Colchagua CD no pudo conseguir alcanzar el liderato del torneo de Transición 2017 de la Segunda División. Esta vez, y jugando en casa, los dirigidos interinamente por Raúl González no fueron capaces de vencer al puntero Deportes Vallanar e igualaron sin goles.

En el estadio Jorge Silva Valenzuela, los sanfernandinos fueron amplios dominadores de las acciones, pero no lograron batir la resistencia del guardameta Carlos Julio.

Es más, en los primeros 15 minutos del encuentro, los blancos se fueron con todo al área rival y ni Felipe Escobar como Marcelo Aguilar, los dos atacantes colchagüinos, consiguieron dar con el marco.

Después de esos, y ya en el complemento, y con un hombre de más por casi 45 minutos producto de la expulsión del volante visitante Juan Silva (46’), el dominio no fue suficiente para vulnerar al ordenado elenco del norte.

Con este empate, Colchagua se quedó con 16 puntos en la tabla, a tres de Vallenar que llegó a los 19, pero, los otros resultados de la fecha, apretaron la clasificación. Entre el líder y el último, solo hay 9 unidades de distancia, por tanto, el triunfo en la próxima fecha cuando visiten a Deportes La Pintana en Santiago, será clave para los de la Herradura.

DOMINARON, PERO…

Tras el encuentro, los jugadores colchagüinos entregaron sus impresiones producto de esta igualdad.

Por ejemplo, para el volante Gonzalo Mendiburo, hay un facto extra a considerar, el pésimo estado de la cancha en el Jorge Silva Valenzuela. Según apuntó, “la cancha está malísima, muy dura, y es importante que esté en buenas condiciones para que nosotros podamos hacer nuestro juego”.

Y, sobre el resultado, el jugador formado en la UC puntualizó que, para Colchagua, el empate, “fueron dos puntos perdidos, porque tenemos para pelear arriba. Nosotros estamos convencidos de que podemos, hoy (domingo), nos faltaron ideas”.

Por su parte, el delantero Felipe Escobar, dijo que “por cómo se nos dio el partido, creo que perdimos dos puntos. Queríamos ganar, y quedamos con una sensación amarga ante un buen rival como lo es Vallenar”.

Para cerrar, el ex Malleco dijo que, a pesar del empate, “quedamos a tres puntos y seguimos en la pelea”.

RECUADRO

Ficha del Partido

Colchagua CD (0): Alexis Guzmán, Sergio Catalán, Guillermo Cubillos, Diego Olate, Michael Silva (62′, Iván Pardo), Rodrigo Moya (72′, José Ibacache), Gonzalo Mendiburo, Francisco Gaete, Giovanni Narváez, Marcelo Aguilar (87′, Marcos Acuña), Felipe Escobar. DT: Raúl González.

Deportes Vallenar (0): Carlos Julio, Jorge Moraga, Fabián Riquelme, Roberto Muñoz, Leonel Mena, Juan Toloza, Marcos Robles (34′, Francisco Araya), Juan Silva, Felipe Herrera, Vildan Alfaro (55′, Pedro Rojas), Diego Cuellar. DT: Ramón Climent.

Árbitros: Miguel Vergara, Sebastián San Martín, Rubén Carrillo, Héctor Arcos.

Amonestados: Silva, Escobar (COL); Silva, Toloza, Moraga, Cuellar, Araya (VALL).

Expulsado: 48′, Juan Silva (VALL).

Goles: No registró.

Estadio: Jorge Silva Valenzuela, San Fernando.

Público: 529 espectadores.