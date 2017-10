En el Día Mundial de la Salud Mental, cambiemos nuestra forma de ver estas enfermedades

Por Marcela Ragni Vargas

Jefa de Carrera de Técnico en Enfermería

Santo Tomás Rancagua



Esquizofrenia, epilepsia, alcoholismo y depresión son los trastornos mentales más comunes. Gran parte de estas enfermedades pueden afectar cualquier etapa del ciclo vital: niños hasta adultos mayores pueden padecerlas. Si consideramos la discapacidad mental – la cual lamentablemente aun no logramos integrar a la vida social, evidenciando el rechazo y estigmas negativos – sumado esto a la pobreza, abandono y marginación, logran ser indicadores más comunes para las enfermedades mentales, con muy baja cobertura en nuestro país. No sólo el que padece la enfermedad es el que sufre las consecuencias, su familia sufre con mayor dolor los efectos de estas patologías.



El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, donde se busca sensibilizar a la población acerca de estos problemas y cambiar nuestra forma de ver a las personas que padecen estas enfermedades. Este año 2017, el MINSAL busca sacar el borrador para lo que sería el Plan Nacional de Salud Mental. La iniciativa se basa en siete líneas de acción estratégica que abordan Regulación y Derechos Humanos, Provisión de Servicios de Salud, Financiamiento, Gestión de Calidad, Sistemas de Información e Investigación, Recursos Humanos y Formación, y por último Participación e Intersectorialidad. Al parecer, implicará un desafío para quienes aportan con su trabajo a mejorar la salud y calidad de vida de personas con enfermedad mental y/o con discapacidad de causa mental.

A través de la aplicación de encuestas de calidad de vida y salud, se ha podido obtener datos sobre la percepción que tiene la población de su estado de salud, más factores determinantes como estilo de vida, redes, apoyo social y condiciones del entorno, todo lo anterior influirá en la calidad de vida de la persona y familia.



Como resultado de estas encuestas, en las mujeres chilenas predominan los trastornos depresivos y ansiosos: si la mujer sufre de violencia de pareja, las probabilidades de sufrir depresión aumentan un 50%. En los varones predomina consumo de alcohol y violencia externa. Las licencias médicas por causa mental van de un 30 a 40% en ambos sexos. En los niños existe mayor riesgo de cualquier trastorno mental si se asocia a déficit atencional e hiperactividad, considerando también que tenemos gran cantidad de niños con trastornos afectivos asociados a abuso sexual y maltrato. Hoy en día, en adolescentes vemos casos de suicidio o intento autolisis, consulta muy recurrente en los servicios de urgencia e ingreso a unidades infanto juveniles. Aunque ambos no clasifican como enfermedades de salud mental, sí debe haber un trastorno de base para su determinación, que en muchas ocasiones se asocia a consumo de alcohol o drogas. Nuestros adultos mayores no se quedan atrás y tienen elevadas tasas de demencia, deterioro cognitivo, trastornos de ansiedad y afectivos.



Parte importante de estas encuestas es la identificación de los factores protectores, a los cuales debemos dar énfasis educativo y reforzar de manera permanente, debiendo ser incluido desde nivel preescolar. Dentro de estos están, como factores protectores psicológicos: buena crianza de los hijos, interacción positiva entre padre e hijo, sentimientos de seguridad, interacciones interpersonales positivas, autoestima, habilidades de resolución de problemas y habilidades para la vida. Como factores protectores sociales podemos encontrar empoderamiento, responsabilidad social, apoyo social y redes comunitarias, promoción de la salud mental en escuelas y lugares de trabajo.



Lamentablemente, en el marco de la Salud Mental las influencias sociales y económicas determinan las condiciones de vida optando a que una persona pueda tener o no una vida saludable. En este caso, estos estilos de vida no son una elección personal y no existirá opción a elegir libremente factores que son fundamentales para lograr una salud adecuada; como la alimentación y ambiente saludable, vida social activa o un trabajo gratificante. Con tristeza decimos que es en esta área de la salud mental donde la salud no la elige quien quiere, sino que quien puede.