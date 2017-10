Gobernación propone solucionar problema de delincuencia en el centro de Rancagua por medio  de Consejo Municipal de Seguridad Pública

Haciendo uso de los recursos asignados en el marco de la Ley 20.965 y unificando las distintas mesas de trabajo que se han desarrollado en el Salón Cachapoal de la Gobernación, es que el pasado viernes se llegó a esta conclusión en pos de un uso eficiente y eficaz de las herramientas para disminuir los delitos en la comuna.



Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

La unión hace la fuerza, es la frase que podría sintetizar de mejor manera la reunión que en la tarde del viernes se llevó a cabo en el Salón Cachapoal de la Gobernación provincial, en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, donde dos agrupaciones de comerciantes establecidos presentó una completa evaluación de cuáles serían las causas del aumento de la delincuencia y delitos de mayor connotación social en el centro de Rancagua.

La reunión que se suma a otras cuatro realizadas también con vecinos y locatarios del damero central de la capital regional y sectores colindantes, busca elaborar una estrategia que pueda ponerle fin al aumento del índice de victimización en la comuna y de paso entregarles una mayor seguridad a los comerciantes quienes diariamente son víctimas de robos, asaltos y amenazas de parte de delincuentes.

Ejemplo de lo anterior es lo señalado por Manuel Guzmán, presidente de la Asociación de Comerciantes Estacionados en la Vía Pública de Rancagua, quien identificó al “tráfico de cigarrillos como gancho para atraer a la delincuencia y en eso estamos trabajando con Intendencia, Gobernación, Carabineros y PDI, formando un grupo de gente para solucionar lo que está sucediendo en el centro de Rancagua”.

A la reunión fueron convocadas también la Federación de Comerciantes Independientes de Rancagua, el Sindicato de Comerciantes de Santa María, representantes de grandes tiendas y cadenas del retail y también comerciantes de calle Calvo. “La idea que tenemos nosotros es lograr reforzar la presencia de Carabineros y trabajar en conjunto con las autoridades para tener mejor comunicación con Carabineros especialmente, con el tema de los robos que hemos sufrido, robos con fuerza, y traemos un recuento de las propuestas que tenemos”.



NECESIDADES VS RECURSOS

La reunión, en tanto, estuvo encabezada por Ricardo González, coordinador provincial de Seguridad Pública de la Gobernación de Cachapoal, quien por cerca de dos horas escuchó y reunió los diversos datos aportados tanto por los representantes civiles como también por las policías presentes en el Salón Cachapoal, pudiendo empaparse de las problemáticas y también concluyendo que la mejor estrategia para el complejo panorama radica en la Ley 20.965 más conocida por la creación de los Consejos Municipales de Seguridad Pública.

Lo anterior, se explica debido a la capacidad de reunir los distintos problemas que aquejan a la comunidad comercial y cívica del centro de Rancagua bajo una sola mesa de trabajo, situación que hasta el momento no se está logrando con instancias como la del viernes pasado, además, el Consejo Municipal de Seguridad Pública de Rancagua –aseguró- tiene acceso a fondos especialmente destinados a resolver este tipo de temáticas, evitando la atomización del problema o realizar acciones de forma paralela pudiendo aplicarse una estrategia más eficiente en virtud de los recursos disponibles.

Y es que en el Salón Cachapoal fue de común acuerdo la falta de personal policial en la comuna no dando abasto con los requerimientos del centro, por lo que el Capitán Jaime Mancilla, representante de Carabineros en la mesa de trabajo, hizo un llamado a la tranquilidad y también a la unidad de los comerciantes, a dialogar entre las distintas asociaciones y agrupaciones pensando en el bien común comprometiendo además la completa dedicación de la institución en pos de resolver el aumento de la delincuencia.



CONCLUSIONES

“Hemos tenido a dos sectores muy focalizados del damero central de Rancagua. Ambos tienen el diagnóstico definitivo del aumento de robos en lugar no habitado y ellos manifiestan su preocupación porque se sienten desprotegidos y necesitan urgente medidas que bajen la delincuencia. En ese sentido, el compromiso de la Gobernación es que reuniremos a estas dos instancias distintas sumadas a otras cuatro mesas de trabajo que están en movimiento para que participen del próximo Consejo Comunal de Seguridad Pública de Rancagua”. Aseguró Ricardo González.

De la misma manera, el coordinador provincial de Seguridad Pública detalló que cuando se inició el Plan “Seguridad Para Todos” se priorizaron 72 comunas a nivel nacional (con más de 60 mil habitantes, cada una) a las cuales se les entregaron recursos para trabajar en materias de intervención situacional y social. En la región dichas comunas son Rancagua y San Fernando.

En esa línea, González indicó que “queremos aunar estos criterios, diagnósticos y ver, en la medida de los posible, que el municipio de Rancagua pueda direccionar esos recursos para satisfacer esas necesidades de seguridad que tienen el sector céntrico de capital regional”.

En la reunión además, destacó el compromiso del municipio especialmente en el ámbito de adelantar la puesta en marcha del monitoreo nocturno de las cámaras de seguridad del centro de Rancagua, siendo esta una oportunidad de mejorar tiempos de respuesta ante hechos delictuales y también siendo una advertencia para los delincuentes.