Seis detenidos luego que intentaran robar especies avaluadas en $22 millones desde empresa de pinturas

Fernando Ávila Figueroa



Fue la noche del lunes último cuando Carabineros recibió un llamado telefónico a la Central de Comunicaciones Cachapoal, informando que la empresa de pinturas Sherwin & Williams, ubicada en Alameda Bernardo O’Higgins, se encontraba con su reja exterior abierta y con personas extrañas en su interior.

Al llegar Carabineros de la Primera y Tercera Comisaría, sorprendieron infraganti a seis sujetos al interior, quienes intentaron huir en diferentes direcciones, logrando ser detenidos por el personal policial que concurrió al lugar. En el interior del local se encontraron dos camiones los cuales no registran encargo policial. Se encontraban cargados con tinetas de pintura y diversas especies del local.

Los detenidos fueron identificados como G.A.R.A, de 25 años, R.S.S.L, de 28 años, C.A.M.S, de 45 años, L.E.C.V, de 23 años, P.E.V.M, de 27 años, y P.C.L.S, de 30 años de edad, todos mantiene antecedentes penales.

Se informó que los camiones no son de propiedad de la empresa, ya que uno de ellos es de propiedad del detenido P.E.V.M., mientras que el otro registra domicilio en la comuna de El Monte. Fue por ello que personal de Carabineros de ese sector, concurrió hasta el domicilioo no encontrando moradores.

La empresa Sherwin & Williams, mantiene sistema de alarma y cámaras de grabación, indicándose que la energía eléctrica había sido cortada por los mismos antisociales, desde el poste de luz que está en el exterior del local. El avaluó de las especies que los antisociales pretendían sustraer era de 22 millones de pesos. Asimismo el Fiscal dispuso trabajo de Labocar, SIP, más el control de detención de los imputados.