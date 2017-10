El día 12 de Octubre ¿fecha para celebrar?

Para los extranjeros debe ser muy difícil entender a los chilenos, especialmente en su curioso calendario de días feriados.

Por ejemplo, casi nadie se explicaba qué es lo que celebramos el reciente feriado del lunes 9 de octubre. En los calendarios está señalado como san Dionisio.

Tradicionalmente, el 12 se conmemoraba el “Día del Descubrimiento de América”. En Estados Unidos se llama “Día de Colón”. En la República China de Taiwan es el Día Nacional, popularmente conocido como el doble 10.

Antiguamente, en Chile se le llamó “Día de la raza”, nominación obsoleta que desapareció, porque no hay una “raza española” o una “raza americana” o una “raza chilena”. Se le cambió, entonces, por el “Día de la Hispanidad”, que ya no se celebra como tal el 12, porque, de acuerdo con la ley chilena, (que nadie recuerda cual), debe celebrarse en día lunes, aunque nada tenga que ver con la Historia.

En España se conmemora como “Día Nacional”, pero en varias regiones lo desconocen. Para mí, al visitar por primera vez Barcelona como “extranjero”, hace algunos años, fue una sorpresa encontrarme en un 12 de octubre que no era feriado y no celebraban nada. Por el contrario, en las calles centrales y plazas, jóvenes repartían volantes que decían: “12 de octubre: en este día no tenemos nada que celebrar”.

En Chile (por lo menos en Rancagua), el antiguo Centro Español, sigue la tradición de celebrar (como fecha movible), el “Día de la Hispanidad” y aniversario del descubrimiento.

Por ejemplo, en 1992, para el Quinto Centenario de la llegada de Colón (el 12 de octubre de 1492), se acordó internacionalmente, celebrar y seguir celebrando esta fecha como ”El encuentro de dos mundos”….

¿Con cual nos quedamos?…

—