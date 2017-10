I Festival de Cine de Rancagua lanza su programación

El evento incluirá una muestra de filmografía nacional, de Argentina y mundial, además de la exhibición de cortometrajes regionales, homenajes a Raúl Ruiz y Silvio Caiozzi, entre otras cosas. Las invitaciones serán entregadas gratis por el municipio local.

Marcela Catalán

Menos de dos semanas restan para que arranque la primera versión del Festival de Cine de Rancagua (Fecira), el cual es impulsado por la Corporación de la Cultura y las Artes de la ciudad. El evento se llevará a cabo desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de octubre y contempla funciones gratuitas en las salas que Cinemark maneja en la capital regional.

En ese contexto es que el público podrá asistir a muestras de filmografía nacional, de Argentina y del mundo, fruto de invitaciones a repartir en la Plaza de Los Héroes el viernes 20 de este mes, como también el lunes 23 y martes 24, desde el mediodía y hasta agotar stock.

La exhibición de largometrajes chilenos de ficción incluirá una competencia entre las cinco películas a ver -cuyo premio máximo de $5 millones será otorgado por los espectadores-, ninguna de las cuales ha llegado a las salas de la comuna. Todas ellas serán pasadas cuatro veces, a diferencia de otros festivales, donde pueden ser observadas en sólo dos oportunidades-. Se trata de “Los perros” de Marcela Said, “La memoria de mi padre” de Rodrigo Bacigalupe, “Sapo” de Juan Pablo Ternicier, “Rey” de Niles Atallah y “Reinos” de Pelayo Lira.

En cuanto a la muestra trasandina, todos los títulos han sido lanzados en el último año y serán proyectados en dos ocasiones. La cartelera contempla “El ciudadano ilustre” de Mariano Cohn y Gastón Duprat, “Te esperaré” de Alberto Lecchi, “La novia del desierto” de Cecilia Atán y Valeria Pivato -protagonizada por la chilena Paulina García-, “El invierno” de Emiliano Torres, y “Maracaibo” de Miguel Ángel Rocca.

Respecto al ciclo “Lo mejor del mundo”, éste considera las producciones “Viejo Calavera” (Bolivia) de Kiro Russo, “Personal Shopper” (Francia) de Olivier Assayas -en Chile sólo podrá ser vista en Fecira, y es esteralizada por Kristen Stewart de “Crepúsculo”-, “Graduación” (Rumania) de Cristian Mungiu, “La Familia” (Venezuela) de Gustavo Rondón, “Historia de una pasión” (Reino Unido) de Terence Davies -biopic de la vida y legado de la escritora Emily Dickinson-, “Los versos del olvido” (Francia) de Alireza Khatami, “Un bello sol interior” (Francia) de Claire Denis, “Jota, de Saura” (España) de Carlos Saura, “La belle saison” (Francia) de Catherine Corsini y Laurette Polmanss, “Avril et le monde truqué” (Francia) de Christian Desmares y Franck Ekinci”, “Yo, Daniel Blake” (Reino Unido) de Ken Loach, “El viajante” (Irán) de Asghar Farhadi, y “Borg – McEnroe” (Suecia y Dinamarca) de Janus Metz.

Pero eso no es todo, pues igualmente habrá otra muestra de películas chilenas que llegaron a las salas nacionales hace un tiempo, pero que, o no fueron bien difundidas, o no fueron exhibidas en Rancagua, aparte de una tercera que arribará a las ciudades pronto. En ese contexto, los vecinos de la ciudad podrán deleitarse con “Gritos del bosque” de Jorge Olguín, a estrenarse en el circuito comercial el próximo mes y que incluye partes habladas en mapudungún, “Camaleón” de Jorge Riquelme, y “Una mujer fantástica”, postulada por el país a los premios Oscar.

Sobre este último punto, el periodista René Naranjo, director ejecutivo de Fecira, afirmó que “hay muchos prejuicios en torno al cine chileno”, el cual “tiene una gran producción” y cuyos títulos “son poco vistos” a su juicio. “Nosotros queremos romper esas barreras y provocar un acercamiento (…), por eso quisimos hacer un focus en estas obras”, arguyó.

También se llevarán a cabo homenajes a directores. Los laureados serán Raúl Ruiz, con la exhibición de “Exote” (1990) -registro documental grabado durante la filmación de su largometraje “La telenovela errante”- y Silvio Caiozzi, con la proyección de “Coronación”, aparte de poder ver un adelanto de su próxima cinta, titulada “Y de pronto el amanecer”. A ello hay que agregar “Llampo de sangre” (1954) de Henry Vico, basada en la novela del mismo nombre de Óscar Castro.

Por otro lado, el jueves 26 se efectuará una muestra de cortometrajes en el Teatro Regional. Tampoco hay que olvidarse de la competencia de cortos de realizadores de O’Higgins, cuyos creativos participan por estos días en talleres con Rodrigo Susarte, en el marco del mismo evento.

El festival además contemplará actividades y conversatorios con directores y actores de los filmes a apreciar. En palabras de René Naranjo, una de las visitas estelares es la de Javier Porta Fouz, crítico de séptimo arte y director del Festival de Cine de Buenos Aires, quien será “el presidente del jurado de cortometrajes”.

También el evento contará con la participación de la actriz nacional Antonia Zegers, protagonista de “Los perros” de Marcela Said, y han invitado a Tomás Vidiella y Jaime McManus de “La memoria de mi padre”, Loreto Aravena y Mario Horton de “Sapo”, Diego Boggioni de “Reinos”, y Daniela Vega y Francisco Reyes de “Una mujer fantástica”, entre otros.