Llaman otra vez a licitación para nueva Carretera de la Fruta

“Esperamos para el primer semestre (de 2018) tenerla adjudicada”, declaró Natalia Sánchez, seremi de Obras Públicas, añadiendo que la presentación de la oferta técnica es el 2 de febrero. La convocatoria apunta a empresas “con personalidad jurídica o natural, chilenas o extranjeras”.

Esta semana se publicó de manera oficial el llamado a licitación del proyecto “Concesión Ruta 66 – Camino de la Fruta”. De acuerdo con Intendencia, la iniciativa pretende mejorar y conservar cerca de 144,2 kilómetros de vialidad interurbana. Los trabajos abarcarán desde el cruce con la Ruta 5 Sur, sector de Pelequén de la Región de O’Higgins, cruzando parte de la Metropolitana y finalizando en el camino de acceso al Puerto de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

Cabe recordar que una propuesta pasada se vio frustrada en mayo de 2013, cuando la Sociedad Concesionaria La Fruta S.A, en ese entonces encargada de ampliar la ruta, solicitó el término anticipado del contrato. Esto, amparándose en una cláusula que incluía el documento y la cual permitía dicha acción. La razón esgrimida fue que no podrían financiar las medidas de mitigación, contempladas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), donde figuraba la colocación de barreras anti ruidos en las áreas pobladas, entre otras cosas.

De ahí que la reanudación de la iniciativa estuviera detenida por cerca de un año. Es así como Contraloría debió primero tomar razón del fin precoz del acuerdo, además de que la sociedad debió acabar de traspasar a Vialidad los terrenos que fueron expropiados, como también los planos de ingeniería y otros asuntos relativos al tema.

En cuanto al proyecto de hoy, en sus etapas preliminares de discusión con la comunidad, la iniciativa no estuvo exenta de polémica. Recordadas son las palabras del alcalde de Pichidegua, Adolfo Cerón, quien en 2015 manifestó que la propuesta, en ese entonces todavía en estudio, perjudicaría a su comuna.

En su minuto el edil expresó que Pichidegua colinda en aproximadamente 30 kilómetros con el Rio Cachapoal, “donde se ha realizado una gran inversión pública en alcantarillados, caminos, pavimentos, escuelas, entre otros”. Para él, todo eso se ponía en riesgo “con la nueva carretera”. Y si bien en esa época reconocía que la infraestructura no pasaba de modo directo por su comuna, argumentaba que, de no haber “obras de mitigación, será la más perjudicada por la crecida del río”. A su juicio, aquello podía generar “enormes pérdidas.

“Esto lo saben las autoridades pertinentes. Los he convocado en varias oportunidades, han visto con sus propios ojos estas dificultades y se han interiorizado de lo que significa este problema”. De ahí que Cerón los emplazara a hacerse cargo de este escenario, advirtiendo que su municipio no escatimaría esfuerzos para evitar que el proyecto dañara a los residentes de la zona. “Estaremos muy despiertos, porque no permitiremos que nos sigan perjudicando como ha ocurrido en los últimos 40 años”, sentenció en agosto de 2015.



PROYECTO ACTUAL

La nueva iniciativa considera una inversión de 15.950.000 UF y buscará ampliar a segundas calzadas el tramo comprendido entre Pelequén y Peumo, dentro del cual se considera la variante San Vicente. Sumado a lo anterior, en el tramo comprendido entre Peumo y el Puente El Durazno, en una longitud aproximada de 42 kilómetros., se incorpora la variante Peumo – Las Cabras en calzada bidireccional.

Para el resto del trazado se proyecta una calzada bidireccional, con terceras pistas en sectores de pendiente, e incorporando la variante San Pedro y San Juan, la cual genera una conexión directa entre la Ruta 66 y el acceso al Puerto de San Antonio.

“Es uno de los proyecto más importantes de la región y se complementa con el trabajo que se está haciendo en el Paso las Leñas, por lo que aumentará mucho el flujo vehicular. En ese sentido, para los vecinos, el mejoramiento y ampliación de la ruta significará contar con una carretera mucho más segura”, sostuvo el intendente Pablo Silva.

La seremi de Obras Públicas, Natalia Sánchez, detalló que este proyecto “abarcará siete comunas. Esperamos para el primer semestre tener adjudicada esta licitación, que tiene como fecha de presentación de oferta técnica el 2 de febrero, en ese contexto el llamado es para empresas con personalidad jurídica o natural, chilenas o extranjeras que quieran participar de este proceso. Ésta es una obra concesionada, por lo que se espera que tenga muchos interesados, pues entendemos que es el corredor más importante para la importación y exportación de productos agro frutícolas”.

En ese aspecto, serán Malloa, San Vicente, Peumo y Las Cabras las comunas donde la ruta sufrirá modificaciones. “Sabemos lo que es tener a diario un alto flujo de camiones y vehículo, y los efectos adversos para los pobladores aledaño. Por eso habrá un tramo que se ampliará a una segunda pista”, agregó la autoridad.

En los tramos de mayor densidad poblacional, la iniciativa considera el desarrollo de variantes que difieren del actual trazado. De tal modo se pretende dar mayor estándar a la ruta, al desplazarla ya sea al costado norte o al costado sur de la actual vía. El objetivo es evitar el impacto sobre las viviendas y poblaciones aledañas a la carretera de hoy.

El proyecto considera la construcción de pasarelas peatonales, paraderos de transporte público, regulación de intersecciones y accesos a nivel, ampliación de bermas, calles de servicio, ciclovías, mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje, la implementación de elementos de control y seguridad vial del camino, iluminación, paisajismo, teléfonos de emergencia, áreas de servicio generales y atención de emergencia y plazas de peaje en distintos puntos del trazado, entre otros arreglos.