Corte acoge recurso de protección de Natalia Rifo en contra de Diego Schalper

La Corte Suprema acogió favorablemente el recurso de protección presentado por Natalia Rifo en contra del candidato a diputado de RN Diego Schalper, después de que el postulante al congreso por el distrito 15 utilizara sin su consentimiento la imagen de la mujer con fines propagandísticos en el contexto de la campaña electoral.

Recordemos que tras el fallo de la Corte Suprema qacordara rebajar la condena del autor de la brutal golpiza que recibió la mujer en Coyhaique por no considerarlo culpable del delito de femicidio frustrado frustrado, Schalper a través de sus redes sociales publicó un afiche con la imagen de la mujer donde se leía “los que no ven son otros”, situación que implicó la denuncia de Rifo en su contra. La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección por el uso sin consentimiento de su imagen, ordenando retirar dicha publicidad debido a que “vulnera derechos constitucionales”.

“El recurrido incurrió en un comportamiento ilegal, al reproducir, sin autorización de la afectada, una imagen fotográfica de ella, como elemento de propaganda en el marco de su propia y personal campaña a parlamentario. Dicha conducta que se repitió durante más de un mes vulneró el derecho de propiedad que la Constitución garantiza, ya que difundió una imagen fotográfica sin autorización de su titular en un momento particularmente sensible para ella y en un medio de difusión masiva“, señala el fallo. La Corte argumenta que este hecho “constituye una intromisión ilegítima agravada por la manifestación de un juicio de valor que se asocia a la postulación, creando en el inconsciente colectivo la falsa impresión de que ambos comparten determinadas causas o posiciones, lo que la afectada niega”.

Finalmente, la Corte declara que “el empleo de la imagen de la afectada por el recurrido don Diego Ignacio Schalper Sepúlveda constituyó un acto ilegal de su parte y que debe abstenerse en lo sucesivo de utilizar por cualquier medio la imagen de doña Nabila Meliza Rifo Ruiz, sin autorización de esta. No se imponen las costas al recurrido por no haberse opuesto al recurso”.

Tras conocerse el fallo, , el candidato informó que respetan el fallo, señalando además que la publicación había sido bajada “antes de ser notificados”

“Hemos obrado de buena fe desde el primer minuto y, en cuanto supimos el malestar de la involucrada, tomamos la iniciativa inmediatamente y bajamos la publicación”, indicó el candidato en un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter (@dischalper)

Además, el escrito señala que la intención “fue siempre hacer una crítica a un fallo de la Corte Suprema que nos pareció simplemente inaudito e insostenible en una sociedad que padece una creciente inseguridad por un alza preocupante en los niveles de delitos. Creemos que es preciso reflexionar la responsabilidad que le cabe a los tribunales de justicia en esta materia, pues los criterios de apreciación de los delitos no son inocuos y por cierto tienen consecuencias sociales”