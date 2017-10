Gratuidad en Educacion: Carta abierta a la Presidenta de la República

Sra. Presidenta:

Con el debido respeto que me merece su persona y su cargo, me dirijo a usted, luego de la consabida noticia sobre el presupuesto relativo a Inclusión para el año 2018, específicamente el congelamiento del monto destinado a gratuidad en colegios, para exponer una simple inquietud.

Entiendo que no es directora ni sostenedora de colegio, pero obviamente es capaz de empatizar con los sentimientos, inquietudes y razones de otros. Le pido, entonces, haga el ejercicio de pensar como directora y sostenedora de una comunidad escolar que ha decidido, creyendo en usted y en su Gobierno, renunciar al financiamiento compartido y pasar a gratuidad, para así dar más oportunidades de igualdad y equidad a los niños y jóvenes a los que sirve. Y en ese ejercicio imagine lo que dirían sus apoderados si primero les dice que pasarán a gratuidad, y ellos se ilusionan y proyectan, se matriculan porque creyeron en su palabra y gestión, y luego, cuando ya están matriculados, les dice que no; que lo lamenta mucho, pero que aunque haya gratuidad igualmente deberán pagar algo de financiamiento compartido. ¿Qué dirían ellos de usted en tal caso? ¿Y qué haría su Gobierno si un sostenedor de colegio intentase algo así?, ¿se lo permitiría? Obviamente no. De seguro la autoridad respectiva iniciaría un proceso administrativo que, entre otras cosas, implicaría la inmediata imposibilidad de impetrar la subvención escolar.

Estas no son preguntas retóricas. Son cuestionamientos que nacen del corazón mismo de la gestión y el liderazgo educacional, que ponen en tela de juicio la seriedad y justicia con que estamos llevando los procesos de reforma. Quizás piense que exagero, pues, como ha dicho su vocera, se trata de un congelamiento de montos “marginal” y temporal. Sabemos que no es así. Pero aunque así fuese, le pregunto: ¿hasta cuándo los más pobres deberán seguir esperando por justicia y equidad? ¿Por qué son ellos los que siempre deben “apretarse el cinturón”, y conformarse con las migajas que caen de la mesa de los ricos? Los pobres están cansados de esperar. Y quienes hacemos esfuerzos por colaborar con iniciativas a favor de ellos, como es la educación gratuita, también estamos cansados e indignados. Cansados de promesas, de burocracias, de la política de ensayo y error, de llevar adelante nuestros proyectos educativos a pesar de todo ello, sin sentir un apoyo real y efectivo, sino siempre fruto de luchas y defensas corporativas. Pero no solo cansados, sino también indignados por la injusticia que se hace a los estudiantes más vulnerables del país. Sabemos lo necesario que son los recursos económicos para todo colegio, y nos indigna el juego de incertidumbres en que ahora estamos, nos indigna que debamos estar educando con la calculadora en la mano, que debamos tener infinita paciencia con ustedes, las autoridades, cuando ustedes no la tienen con nosotros.

No sé de qué forma, pero seguiremos bogando por y con un proyecto de educación gratuita. No diremos a nuestros apoderados ni estudiantes que “algo pasó”, inexplicable, que nos lleva a desestimar, a revertir nuestra decisión. No se puede. Y aunque se pudiese, créame que tampoco lo haría. No es correcto, no es serio, no es ético proceder de esta manera.

Sé que no me responderá, tampoco espero que lo haga. Lo que sí espero es que mire en el rostro a los niños y jóvenes de nuestros colegios, de los colegios que hemos creído en la gratuidad, que hemos optado por abrir puertas a los más pobres, y a ellos les diga las razones por las que deben continuar en la espera de más recursos para su educación, cuando ellos ya estaban prometidos y legalmente comprometidos. Si ellos le creen y aceptan esas razones, qué más podría hacer yo. Pero tenga por seguro que la pobreza no es hija de la ingenuidad. Y que hace tiempo, mucho tiempo, nuestros pobres optaron por dejar de ser peones. Ya no es posible engañarles, y gracias a Dios que es así.

Sra. Presidenta, su Gobierno aún puede rectificar esta medida. No espero que me responda, solo espero, y confío, que haga lo que debe hacer.



Agradecido de su atención,

Humberto Palma Orellana