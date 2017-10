Más de 12 mil 800 estudiantes de 8° básico rindieron el SIMCE

Para supervisar el normal desarrollo de la Prueba, el Seremi (S) de Educación de la Región de O’Higgins y la encargada macrozona centro norte de la Agencia de la Calidad visitaron varios establecimientos educacionales, dialogando con parte de la comunidad educativa.

Con total normalidad se desarrollaron las pruebas Simce de Lenguaje (Lectura y Escritura), Matemática y Ciencias Naturales, que fueron tomadas entre ayer y hoy a 12 mil 804 alumnos de octavos años básicos de la Región de O’Higgins. Así lo constató el Seremi (s) de Educación, Ricardo Bocaz, quien junto a la Encargada Macrozona Centro Norte de la Agencia de la Calidad, Mónica Espina, recorrieron varios establecimientos educacionales dialogando con directores y alumnos.

“Nos hemos trasladado hasta colegios, tanto públicos como particulares subvencionados, para conocer el desarrollo de estas pruebas de aprendizaje, y conversar con los alumnos sobre la jornada, así como con los directores y directoras respecto al cumplimiento de los tiempos de las pruebas y la oportuna llegada del material utilizado en el Simce”, señaló Bocaz, luego de visitar los establecimientos educacionales de Requínoa: David de Curto, Berta Saavedra y Canadá.

Agregó el seremi (s) que “los alumnos de establecimientos educacionales de nuestra región rindieron esta semana las pruebas Simce y hemos visto con satisfacción que ha sido una prueba tomada con los esquemas establecidos, y ahora queda esperar los resultados, que entregarán información de los Estándares de Aprendizaje logrados por los estudiantes en ese nivel de enseñanza, aportando información clave para que cada comunidad educativa reflexione sobre los aprendizajes alcanzados e identifique desafíos y fortalezas que contribuyan a la elaboración o reformulación de estrategias de enseñanza orientadas a mejorar los aprendizajes”.

Por su parte, Mónica Espina indicó que “la prueba Simce no busca una competencia sino una retroalimentación positiva y por ello para la Agencia de Calidad de la Educación es fundamental que se desarrolle con normalidad y bajo los parámetros establecidos, pues entrega información acerca de cuánto están aprendiendo los alumnos en las asignaturas que se evalúan. Nos interesa sobremanera conocer cómo se vive el Simce en las regiones”.

Añadió que como Agencia de Calidad de la Educación creen que existen 3 desafíos fundamentales que el país debe asumir para el desarrollo de la educación. “El primero es ampliar la mirada de la calidad, porque la educación debe formar personas integrales que aporten a nuestra sociedad desde distintas esferas, respetando valores fundamentales como la inclusión, la tolerancia y la diversidad. La educación no tiene el deber de formar trabajadores. La educación debe formar ciudadanos”.

Respecto al segundo desafío, se refiere a entender que para mejorar debemos pasar de un sistema que se basa en la competencia a uno que se funda en la cooperación entre las escuelas. La educación es un fenómeno virtuoso, porque el conocimiento no tiene límites y puede expandirse fácilmente. En una competencia, en cambio, siempre habrá un perdedor, y no podemos permitir que nuestro sistema educativo esté diseñado para que algunas escuelas, y por ende algunos estudiantes, sean perdedores.

Y el tercer desafío es apostar por el desarrollo de capacidades en las personas que trabajan en cada una de nuestras escuelas, entendiendo que la mejora no se dará a través de manuales de uso o intervenciones que suplantan el esfuerzo las comunidades escolares. No podemos profesionalizar la labor de docentes y directivos si no creemos en su capacidad de asumir nuevos desafíos y mejorar su trabajo”.

Sobre cómo vieron los directores el desarrollo de la Prueba, María del Carmen Parra, directora de la Escuela Canadá, en la comuna de Requínoa, señaló que “los alumnos que hoy rinden este Simce, fueron los mejores a nivel comunal cuando estaban en cuarto básico, así que los hemos incentivado a mantener este hermoso lugar, y a aplicar lo aprendido con confianza en sí mismos”.

Por su parte, la directora de la escuela David del Curto, Francis Zúñiga, puntualizó que “ha sido una jornada vivida con total normalidad, donde nuestros alumnos han participado como de costumbre, sin presiones de ningún tipo. En sí, fue un proceso muy tranquilo y ordenado, con eficacia de parte de la Agencia de la Calidad”.