Analizan reapertura del acceso primitivo a playa Topocalma en Litueche

-Esta vía se cerró en 2013 luego de que una resolución argumentara que existía un inminente riesgo de incendios forestales. La situación afectó a los más de mil pescadores artesanales y recolectores de la zona que dependen de este camino para extraer los recursos del mar.

En noviembre del 2013 una resolución emitida por la Intendencia de O’Higgins y la Seremi de Bienes Nacionales de esa época cerró el acceso histórico a la playa Topocalma en Litueche, una de las cuatro comunas que conforman el borde costero de la región. Dicho documento argumenta que se debía habilitar otro camino debido al inminente riesgo de incendios forestales, cambiando de esta manera, un decreto del año 1984 que regulaba el acceso a dicha playa.

La acción perjudicó a los habitantes de esta comuna, especialmente a los más de mil pescadores artesanales y recolectores que trabajan en esta zona y que dependen del cerrado acceso para extraer los recursos del mar, el principal sustento de sus familias. Esto porque ahora deben caminar más del doble por un camino que no conduce directamente a la playa, sino que a un conjunto de densas dunas. Esta realidad ya había sido denunciada por El Rancaguino en 2015 ( Pescadores de Puertecillo exigen un camino público para trabajar ).

UYa hace bastante tiempo la comunidad de Litueche exige una solución y solicitan a las autoridades reabrir el acceso principal a Topocalma. El Intendente regional, Pablo Silva, instruyó a un equipo técnico y jurídico desplegarse en este sector, con el objetivo de recopilar los antecedentes que se necesitan para revocar la resolución que fija la vía de acceso primitivo a la playa. “Hemos recibido a los pescadores y autoridades de Litueche, quienes nos plantearon los problemas que tiene la comunidad para acceder a la playa y hemos mostrado nuestra disposición para solucionar este problema. He encargado a la seremi de Bienes Nacionales y a mi jefe de gabinete, ambos abogados, que realicen una investigación del caso, para revertir esta determinación bajo una resolución fundada, de acuerdo a la ley”.

Genaro Guerrero Torres es pescador y representante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Topocalma y de la Junta de Adelanto de Puertecillo, y además, lidera la federación que une a todos los sindicatos del rubro de la Provincia de Cardenal Caro. Tras participar en Pichilemu de la reunión instruida por el Intendente Regional¬- que estuvo encabezada por la gobernadora de la provincia y en la que también participó la seremi de Bienes Nacionales y un equipo de la Intendencia- explica cómo él y su comunidad han sido perjudicados con el cierre del acceso. “Esta situación nos ha afectado desde el punto de vista económico, social y de desarrollo, toda vez que al no haber acceso, se nos coarta absolutamente la libertad de trabajo”.

Guerrero formó parte del proceso que fijó la vía de acceso a Topocalma en 1984 y perteneció a la organización que en 2010 presentó un recurso de protección, luego de que por primera vez el actual propietario de la hacienda por la que atraviesa el camino, cerrara el acceso inicialmente fijado. La acción fue acogida por la Corte de Apelaciones de Rancagua y ratificada por la Corte Suprema, ordenando abrir la vía de acceso. Sin embargo en 2013, bajo la administración del Intendente Wladimir Román, el acceso se cierra por los motivos explicados anteriormente.

Actualmente la Federación de Sindicatos de Pescadores de Cardenal Caro desembarca el 95% del pescado y el 90% de las algas que se extraen en la región. Los registros de pesca artesanal contabilizan más de 1230 pescadores inscritos, de los cuales el 92% trabaja en recolección de orilla y solo un 8% en embarcaciones. “Al no estar los caminos y accesos expeditos a los lugares que nosotros recolectamos por historia, se nos coarta nuestra libertad. No es por capricho, ni tampoco es un antojo de tiempos recientes, ya que desde tiempos inmemoriales se trabaja en los sectores que ahora se nos están prohibidos”.

Y concluye en que la solicitud hecha a “las autoridades actuales es que, en virtud de la normativa legal vigente, ellos ejerzan la facultad que le entrega el Ejecutivo, para que desde el punto de vista jurídico, se agoten todas las acciones pertinentes para que los caminos se abran. Afortunadamente las autoridades nos han escuchado y se está haciendo el trabajo que se ha debido hacer”.

En respuesta a lo manifestado por el dirigente, la gobernadora de Cardenal Caro, Teresa Núñez, asegura que existe la disposición a revocar la resolución que cerró la vía de acceso a Topocalma. “Queremos decirle a la comunidad de Litueche que están las voluntades del gobierno por entregar una solución, estamos ad portas de que en noviembre podamos dar una respuesta a esta problemática (…) El cierre del acceso a esta playa fue una decisión arbitraria del gobierno anterior, realmente lo que hoy día tenemos no es un camino a la playa y estamos quitando el derecho al trabajo, el derecho a tener un acceso a ella”, dice.

RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS Y FISCALIZACIONES

Cumpliendo con las instrucciones del Intendente Regional, la seremi de Bienes Nacionales, Claudia Guajardo, junto a su equipo jurídico, acudió al Conservador de Bienes Raíces de Litueche para solicitar planos, títulos e inscripciones de dominio de las propiedades que colindan con el acceso a Topocalma. “Estos documentos son de larga data, por lo que queremos analizarlos en profundidad. Nos hemos tomado esta situación con bastante seriedad, porque así lo requiere y porque la ciudadanía merece una respuesta en los más breves plazos posibles y con el mayor sustento jurídico”.

Posteriormente un equipo de profesionales de la Seremi de Bienes Nacionales realizó una fiscalización en terreno para determinar el estado de la vía de acceso vigente a la playa Topocalma y verificar si se constataban las condiciones que sirvieron de argumento en el año 2013 (peligro de incendios forestales) para modificar el acceso primitivo. Además, se analizó si las condiciones actuales del nuevo acceso permitían transitar sin restricciones hacia este bien de uso público.

