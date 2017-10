A los profesores en su día

P. Humberto Palma Orellana

Rector Colegio Amada Sofía- Coltauco

Nadie celebra lo que nos avergüenza, sino al contrario, aquello de lo que sentimos orgullo. Obvio. Pero lo que no es tan obvio, al menos no siempre, es la justicia y bondad del motivo que explica ese placentero sentido de plenitud, que llamamos orgullo. Así, por ejemplo, podríamos sentir tanto orgullo de salvar una vida como de contar con el armamento más poderoso, para exterminar cientos de vidas; o bien de cosas triviales, como pasear al perro el fin de semana, mientras nos pasamos por alto las trascendentales, como la música, la literatura o el pensamiento. Y lo que suele acontecer a cualquiera, en relación con la justicia y bondad que motiva el orgullo, no menos al profesor. También él podría perder de vista aquello que explica y colma de sentido su vocación, o peor aún: terminar valorando experiencias anodinas y hasta vulgares para su condición ¿De qué puede sentir orgullo un profesor?, tanto y tan intenso al punto de celebrarlo en su día.

Un profesor puede sentir orgullo de lo que quiera, pero no puede enorgullecerse de cualquier cosa, pues el orgullo respecto de algo, esto es, aquello que celebramos y aplaudimos como esencial y valioso, dice directa relación con lo que somos. Y al profesor se le pide y exige más que a todos los profesionales. Igual que a ellos, se le exige rigor en su trabajo, eficiencia en lo que hace, y buenos resultados en lo que produce. Pero además se le exige algo que trasciende los límites de su condición profesional, algo que no se le pide a cualquiera, sino solamente a quienes están llamados a impactar profundamente en las vidas de otros. Se le pide que sea íntegro, pulcro en su vida pública y privada. Un profesor no se puede equivocar, pues es modelo de justicia, verdad y honestidad. Encarna ese prototipo ancestral de hombre justo e intachable. Tanto así que, en este sentido de moralidad y ética profesional, la sociedad no le perdona ni el más mínimo asomo de fragilidad, menos de miseria. La figura del buen profesor ha sido acuñada a fuego en nuestras conciencias por la notable abnegación, casi sagrada, de mujeres y hombres cuyas vidas heroicas inspiran, hasta hoy, los más grandes sueños e ideales.

La Educación de Chile no se entiende sin la Gabriela, sin Jorge Millas, Alberto Hurtado o Darío Salas, entre tantos. Nombrarlos a todos sería demasiado para este breve texto. Lo cierto es que solo esta herencia sería razón más que suficiente para sentirnos orgullosos de ser profesor. Pero no lo es, a menos que además de aquella impronta de hombre justo, exigido a todo profesor y profesora, su vocación de enseñar supere con creces los fines más inmediatos de la Educación.

Un profesor no solo existe para enseñar lo que le exige el currículum, sino para mostrar algo que nada ni nadie podrían, mejor que él, mostrar a sus estudiantes. Y eso se llama horizonte de sentido. El profesor existe para mostrar un sentido de vida a sus estudiantes, un para qué y un cómo habitar este mundo. Se vale para ello de las herramientas que le da la Pedagogía. Pero lo que recordarán sus estudiantes no son los contenidos que les enseñó en el aula, sino lo que les mostró de la vida; tampoco recordarán lo que dijo, sino lo que calló, es decir, lo que hizo y la forma en que lo hizo. En otras palabras, recordarán la vida que les invitó a vivir. Cuando alguien logra esto, sin saberlo siquiera, ni menos haberlo planificado, es porque se ha convertido en maestro. Y es esto lo que un profesor nunca debe olvidar. Su orgullo no está en ser exitoso ni distinguido profesor, sino en ser maestro. Eso es lo que celebramos: el orgullo de enseñar a vivir.