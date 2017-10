O’Higgins dejó escapar una gran oportunidad para salir del fondo de la tabla

Los itálicos le dieron vuelta el partido al conjunto celeste que, con pundonor, casi lo iguala, pero, finalmente no pudo hacerse fuerte en casa.

Ricardo Obando

El del domingo por la noche, fue, sin lugar a duda, uno de los mejores encuentros bajo el mandato de Gabriel Milito. O’Higgins, que, por momentos, embotelló a Audax Italiano en su arco, no pudo superar a uno de los líderes del campeonato y terminó cayendo por 1-2.

En los primeros minutos del partido, los celestes sorprendieron. Con una intensidad no vista en juegos anteriores, aprovechó las bandas, especialmente por el sector izquierdo donde brilló Matías Meneses, lo mismo que con Pedro Muñoz por la derecha, y fue capaz de ponerse en ventaja.

En los 11’, tras un centro del juvenil Meneses, apareció -al fin- Gustavo Gotti para colocar el parcial 1-0.

Después, la visita despertó y complicó la salida rancagüina. El brasileño Sergio Santos, más el goleador del campeonato, Bryan Carrasco, y con el aporte de Juan Leiva, se las ingeniaron para encontrar el gol del empate rápidamente.

En los 17’, una mala combinación defensiva encontró los pies de Leiva, quien vio adelantado a Miguel Pinto, y, con un globito, superó al portero para igualar el marcador.

Tras ello, y hasta el término del primer lapso, todo fue para Audax. Inclusive, estuvo muy cerca de conseguir el segundo tanto.

Después, en el complemento, O’Higgins nuevamente entró bien. Los rancagüinos, apretaban por todos los flancos y no dejaban salir al elenco de La Florida. Pero, un lamentable error del volante Alejandro Márquez, en los 67’, culminó con su expulsión y posteriormente con el penal que determinó la victoria visitante.

Desde los doce pasos, el goleador del campeonato, Bryan Carrasco, batió a Pinto y colocó el que terminó siendo el resultado definitivo: 1-2.

Cabe consignar que, en los minutos finales, y cuando Gabriel Milito ya había hecho ingresar al campo de juego a Pablo Calandria, Lautaro Comas y Hugo Herrera, este último estuvo a centímetros de igualar tras aprovechar un rebote en el árbitro Franco Arrué, que lo dejó completamente habilitado.

Es decir, a pesar de caer, el conjunto rancagüino mereció más, pero para el lamento de la hinchada, sigue último en el campeonato con tan solo cinco puntos en nueve partidos.

En la próxima fecha, los celestes deberán viajar hasta Concepción, ya que el domingo visitarán a la Universidad de Concepción (15.30 horas).

LAS VOCES DE LOS ENTRENADORES

Visiblemente afectado por la derrota, el técnico Gabriel Milito comentó lo que pasó el domingo por la noche en la cancha de El Teniente.

Según dijo, la sensación es amarga por “la impotencia de ser, por momentos, dominadores del partido y con errores muy puntuales quedarnos una vez más con las manos vacías, así como nos ocurrió con San Luis”.

Es más, Milito aseguró que, “en el primer tiempo, no lo tuvimos del todo controlado. Llegamos al gol, nos empatan por un error puntual, pero después poco a poco nos fuimos imponiendo en juego, prácticamente no los dejábamos salir, y una jugada muy desafortunada nos privó de un buen resultado”.

En todo caso, el DT celeste manifestó que, “valoro el deseo que tuvo el equipo de dejarlo todo en la cancha para poder empatar”.

Junto con ello, sentenció que “cuando estás en la dinámica negativa, pasan estas cosas, siempre. Te remetan y es gol, o en una falta donde dominas el partido, hay un penal y una expulsión, pero esto se modifica no con los lamentos, sino que con el trabajo”.

Además, el estratega recordó que, en varios partidos, “el equipo da señales de estar vivo, pero pasan estas cosas”, detalles, los cuales “marcan la diferencia, donde cualquier partido lo puedes perder o ganar, y hay que disminuir el margen de error y aumentar la dosis de acierto”.

De cara a lo que viene, la recta final del campeonato, el “Mariscal” puntualizó que, “tenemos que seguir luchando para mejorar y conseguir ganar”, y que, a pesar de los malos resultados, “no nos tenemos que volver locos, tenemos que mantener la calma en este momento de dificultad”.

Por su parte, el entrenador de Audax Italiano, Hugo Vilches, dijo que la victoria de su equipo tuvo momentos complejos en el partido, “porque fue justo haber terminado 1-1 en el primer tiempo, y en el segundo logramos neutralizar la salida de O’Higgins, y nos faltó un poco de mover el balón, pero estamos contentos por la capacidad que tiene el equipo”.

LA OPINIÓN DE LOS JUGADORES

En el post partido, el volante Martín Rolle, comentó a El Rancagüino que “por el trámite del partido, el resultado no se esperaba. Merecíamos mucho más, pero no se dio”.

De paso, dijo que “generamos muchas situaciones, pero cada error que tenemos nos cuesta caro”.

Y que, “el análisis es simple, O’Higgins fue dominador, ellos se replegaron, aprovecharon sus chances y estamos pagando por nuestros errores”.

En tanto, el delantero Pedro Muñoz, manifestó que “la sensación es amarga, hicimos todo el desgaste, fuimos superiores, y es lamentable. Lo hicimos bien, y por cosas pequeñas nos quedamos con las manos vacías”.

Ahora bien, respecto a lo que falta para poder ganar, el oriundo de Las Cabras comentó que “hay que seguir trabajando, duro. Se nota que estamos haciendo las cosas mejor”.

Además, pensando en el futuro, Muñoz puntualizó que “van quedando seis fechas, y trataremos de sumar la mayor cantidad de puntos posibles”.

Por su parte, Alejandro Márquez, quien terminó expulsado tras comentar una falta penal, aclaró que “tengo que ser responsable de las cosas que hice, tengo que hacer un mea culpa y es lamentable, porque nunca quise hacer mal al club”.

Es por ello que, dijo, el lamento es doble, ya que “tuvimos el partido desde el primer minuto, el equipo estaba con confianza y por jugadas puntuales nos empataron y un error mío cambió todo”.

Finalmente, el volante Juan Fuentes, expresó que se van dolidos porque “uno ve a los compañeros que dejan todo, y es lamentable el lugar es donde está la institución”.

Y pensando ya en el próximo fin de semana, el formado en la cantera celeste recordó que, “hay que estar más unidos que nunca, y tenemos que salir desde abajo. Tendremos un partido duro el próximo fin de semana y tenemos que salir de esto”.