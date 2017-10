Realizan por primera vez audiencia con participación de intérpretes en créole

La magistrada Loreto Salas fue la encargada de tomar la audiencia programada, por lesiones leves en el contexto de violencia intrafamiliar, donde por primera vez en la región de O’Higgins el imputado y la víctima son de origen haitiano, llegados hace poco tiempo a nuestro país y con bajo manejo del idioma español.

Por lo anterior es que la jueza, en la audiencia de control de detención, ordenó la colaboración de un intérprete en créole. “Ordené que el Ministerio Público debía proveer de intérprete al imputado, porque es de su cargo proporcionar los medios técnicos, y demás que fuesen necesarios, para efectuar la comunicación de cargos. Al parecer, ante la solicitud del Ministerio Público, la PDI prestó un intérprete, y la Defensoría también colaboró con el apoyo de una traductora haitiana en créole”, afirmó la magistrada Salas.

Tras solicitar los datos de los traductores que intervendrían en la audiencia, la magistrada les pidió encarecidamente ser claros en los conceptos y consultar cualquier duda de manera que los intervinientes no tuviesen dudas de lo que acontecía en la formalización.

La magistrada señaló que “no es primera vez que me toca tomar una audiencia con intérprete, lo he hecho varias veces, cuando estuve en juzgados en San Antonio y San Bernardo, pero es primera vez acá en Rancagua y los intervinientes estaban emocionados y expectantes de cómo se desarrollaría la audiencia”.

Los intérpretes que participaron en esta audiencia fueron Jacquelin Seignon , por el Ministerio Público y Michel Genique, por la Defensoría Penal Pública.

El tribunal decretó la medida cautelar del Artículo 9° letra d) de la ley 20.066 que consiste en que el imputado debe someterse a una evaluación para determinar si mantiene debido control de impulsos violentos en contexto de violencia intrafamiliar, ante el profesional que designe la defensoría penal pública.

Al finalizar la audiencia se fijó -para el 9 de noviembre- una nueva audiencia de salida alternativa.