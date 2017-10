Colchagua no pudo en La Pintana y se estanca en la tabla

Los sanfernandinos, por tercera semana consecutiva no pueden sumar de a tres puntos en la Segunda División.



El sábado por la tarde, en el estadio Municipal de La Pintana, Colchagua CD buscaba una victoria que lo llevara a la cima de la tabla en el torneo de Transición de la Segunda División 2017, pero, no supo concretar en goles el dominio que tuvo en el campo de juego.

Los dirigidos por Raúl González, que no pudo estar en banca para cumplir con una fecha de castigo, iniciaron de buena forma el encuentro. Se generaron ocasiones, tenían el balón, pero carecieron de eficacia en el arco rival.

Es más, los dueños de casa en la primera que armaron anotaron. El ex CDS Enfoque, Ignacio Ramírez, abrió la cuenta en los 38’ para Deportes La Pintana, resultado con el que se fueron al descanso.

En el complemento, el elenco de la Herradura mantuvo su fútbol, atosigó a los pintaninos para meterlos en su área, pero nuevamente la pelota no quería nada con el arco.

Y, como se dio en el primer lapso, los amarillos marcaron nuevamente. En los 59’ apareció Gustavo Arancibia para sentenciar el 2-0.

Después de eso, Colchagua buscó variantes en ofensiva con los ingresos de Felipe Escobar y Felipe Martel, pero nada.

De esta manera, los blancos se quedan estancados en 16 unidades, y suman ya tres fechas sin ganar, dejando escapar una nueva ocasión para dar caza a los líderes del torneo.

Cabe consignar que, en la próxima fecha, los sanfernandinos deberán viajar hasta la comuna de San Bernardo para, el miércoles a las 16.30 horas, visitar a Deportes Recoleta. Y, el domingo siguiente, jugando en casa, recibirán a Naval de Talcahuano.

Ficha del Partido

Deportes La Pintana (2): Rodrigo Paillaqueo; Boris Lagos, Diego Cifuentes, Pablo Silva (79′, Alí Manoucheri), Carlos Gutiérrez; Ignacio Ramírez (66′, Ítalo Pozo), Javier Pérez, Sebastián Villalobos; Christopher Penroz (76′, Jonathan Guajardo), Gustavo Arancibia, Alfredo Calderón. DT: Andrés Rozo.

Colchagua CD (0): Alexis Guzmán; Rodrigo Moya, Sergio Catalán, Francisco Sepúlveda (71′, Felipe Martel), Diego Olate; Michael Silva, Guillermo Cubillos, Gonzalo Mendiburo, Francisco Gaete; Iván Pardo (63′, Felipe Escobar), Marcos Acuña (56′, Marcelo Aguilar). DT: Raúl González.

Árbitro: Kenneth Mella

Amonestados: Silva, Paillaqueo, Cifuentes, Ramírez (PIN); Sepúlveda, Cubillos, Gaete (COL).

Goles: 1-0, 38’, Ramírez; 2-0, 59’, Arancibia.

Estadio: Municipal, La Pintana.