Rancagua Sur no se encontró y cayó en casa frente a Municipal Santiago

Los rojinegros se inclinaron por 1-2 jugando en el estadio Guillermo Saavedra. La tabla está tan apretada en la liguilla, que los sureños siguen siendo candidatos al ascenso.



Una dura caída tuvo la escuadra de Rancagua Sur. El sábado por la noche, los dirigidos por Nelson Fuentes se inclinaron por 1-2 frente a Municipa Santiago, y dejaron escapar una buena ocasión para seguir en lo alto de la clasificación de la liguilla de la Tercera División B.

En el marco de la fecha 6 de la competencia, los rancagüinos no jugaron bien. Es más, la derrota que habían sufrido en la jornada anterior frente al CSD Ovalle en el norte, los tenía con la obligación de sumar en su terreno.

Pero, desde el principio, el conjunto capitalino se hizo notar. Tomaron el control de las acciones e hicieron ver mal a los defensores rojinegros, los cuales no lograron acomodarse en durante el transcurso de las acciones.

Y, tras varios ataques al pórtico local, en los 24′, apareció Miguel Morales para abrir el marcador y colocar en ventaja a la visita.

Aquel tanto, le hizo bien al encuentro. Esto porque, los rancagüinos, se vieron obligados a despertar e ir por la igualdad. Claro que, con eso, asumieron riesgos dejando muchos espacios de mitad de campo hacia atrás.

Antes de cerrar la primera mitad, un cabezazo de Alberto Muñoz dio en el vertical del arco defendido por Nicolás Carrasco, lo que ahogó el grito del festejo local.

En el segundo lapso, el panorama no cambió mucho respecto a cómo se jugó la etapa inicial. Rancagua Sur no encontraba la fórmula para vulnerar a los capitalinos, pero, la cifra la amplió el cuadro visitante.

En los 83′, un rápido contra golpe por parte José León, culminó con el tanto tras eludir al meta Pérez, sentenciando así las acciones.

En todo caso, en los descuentos, Rancagua Sur descontó por intermedio de Luis Pérez a través de un lanzamiento penal.

De esta forma, el resultado deja a los rojinegros en plena lucha por el ascenso, pero fuera de la zona directa de clasificación a la Tercera A.

Cabe consignar que, para los pupilos de Nelson Fuentes, ahora vendrán dos encuentros en condición de visitante. Primera en la región Metropolitana frente a Curacaví FC, y después frente a Unión Compañías en La Serena.