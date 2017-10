Alcalde de Rancagua discrepa con Gobernación sobre como enfrentar delincuencia

Hace poco más de una semana el coordinador de Seguridad Pública de la provincia de Cachapoal, Ricardo González, concluyó que el recién formado ente comunal sería la instancia adecuada para canalizar y resolver el problema de robos y victimización en el damero central de la capital regional.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

Nada de bien cayeron en la casa edilicia rancagüina las palabras de Ricardo González, coordinador provincial de Seguridad Pública para Cachapoal, quien luego de reunirse con un grupo de dirigentes del comercio establecido y ambulante de la comuna determinó que el recién creado Consejo Municipal de Seguridad Pública (que cuenta con recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior) es el organismo capaz de responder a las necesidades de comerciantes y clientes del centro de Rancagua.

Cabe recordar que el representante del Gobierno Regional señaló en la oportunidad que cuando se inició el Plan “Seguridad Para Todos” se priorizaron 72 comunas a nivel nacional (con más de 60 mil habitantes, cada una) a las cuales se les entregaron recursos para trabajar en materias de intervención situacional y social. En la región dichas comunas son Rancagua y San Fernando.

En la oportunidad, González, indicó que “queremos aunar estos criterios, diagnósticos y ver, en la medida de los posible, que el municipio de Rancagua pueda direccionar esos recursos para satisfacer esas necesidades de seguridad que tienen el sector céntrico de capital regional”.

En respuesta a lo antes expuesto es que el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, expresó a diario El Rancagüino, que “no es casualidad que el coordinador regional de la subsecretaría de Prevención del Delito y el hombre fuerte de Seguridad que tiene la gobernadora (Mirenchu Beitia) plateen lo mismo, uno advierte que no tienen claras las atribuciones de uno y otros y eso me parece preocupante. La Seguridad Pública está radicada y definida dentro de las atribuciones del Ministerio del Interior del cual depende la gobernadora”.

En la misma senda, el edil criticó la postura de la gobernación, señalando que “evadir y chutear el problema al otro lado de la plaza está equivocado y así se lo hice saber al encargado de seguridad en la última reunión. Cuando uno le dice a la comunidad “sabe que los problemas de seguridad no están aquí, sino que vaya al frente porque allá está la plata” o se está burlando o ignora cuál es la situación”.

RECURSOS DE LA LEY 20.965

Buscando transparentar lo señalado por González, respecto al traspaso de fondos desde la Subsecretaría de Prevención del Delito al Consejo Municipal de Seguridad Pública de Rancagua, es que el edil aclaró que “en los últimos tres años hemos logrado aproximadamente 300 millones de pesos por año, lo que para una ciudad como Rancagua es prácticamente caja chica y esos dineros los hemos destinado, por un lado a fortalecer los trabajos para recuperar espacios públicos y los proyectos están ahí a la vista, mejoramiento de iluminación y espacios, esa es la función del municipio porque no ha sido ni será una función policial”.

“A través de este Consejo Municipal generamos instancias de trabajo de coordinación de las policías tanto civiles como uniformadas, la fiscalía y una serie de servicios con vinculación a la actividad pública como el SernamEG, Sename, las cámaras de comercio y representantes vecinales; y por lo tanto ahí partimos con un diagnóstico profesional realizado por una consultora que nos dijo que los problemas no son distintos a los que la comunidad advierte y por lo tanto priorizamos y hacemos el aporte desde la función municipal pero no tenemos recursos para contratar más policías”, advirtió la autoridad edilicia.

Pese a lo anterior, Soto reconoció que se aumentó la capacidad del sistema de televigilancia sumando cámaras en el sector oriente de la comuna y poniendo personal municipal a disposición de la Central de Comunicaciones (de Carabineros) para operar esos equipos incluso en horarios nocturnos “hemos realizado más inversión con recursos propios que con esta plata que ellos dicen resolvería todos los problemas. Solo en recambio de luminarias hemos desembolsado tres veces más de lo que en tres años nos han dado desde la Subsecretaría” agregó.

Para finalizar, Eduardo Soto, quiso aclarar que sus dichos no son un llamado a que no se acerque la comunidad con sus problemáticas, sino que “por el contrario, lo que necesitamos es tener un diagnóstico claro pero no entiendo por qué se hacen tantas mesas de trabajo cuando está probado que cuando hay un problema que no se quiere resolver se genera una comisión; entonces, o los comerciantes van a pasar el resto del año en reuniones o hacemos cosas concretas y nosotros estamos por esto último”, sentenció.