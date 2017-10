A General Velasquez ahora le pisan los talones

Solo un punto en las últimas dos fechas ha conseguido el puntero de Tercera División A. Con 50 unidades, los dirigidos por Ítalo Pinochet no pueden dejar escapar más opciones y en las últimas cinco fechas del torneo se jugarán el ascenso.



Ricardo Obando

Hace un par de semanas atrás, parecía que General Velásquez no tendría problemas para asegurar prontamente su retorno al profesionalismo tras 27 años, pero, si bien es cierto, sigue en la cima, ahora le pisan los talones.

El pasado fin de semana, los dirigidos por Ítalo Pinochet no fueron capaces de derrotar a uno de los colistas del torneo, Municipal Mejillones, y solo igualaron 1-1 jugando en el estadio municipal de San Vicente de Tagua Tagua.

Con muy buen público en las gradas, en los 7′ el conjunto verde ya estaba en ventaja. El defensor Esteban Córdova ganó por alto en el área nortina tras un lanzamiento de esquina y puso el 1-0.

Tras ello, los dueños de casa siguieron insistiendo, pero no lograron batir a una de las figuras de la cancha, el portero de Mejillones Diego Sardi.

En el complemento, todo cambió. Los forasteros fueron los que se generaron las oportunidades más claras para marcar. Carlos “Chili” Rojas mandó a los suyos arriba hasta que, en los 90’+2′, el atacante Diego Chacana metió un zapatazo sobre un rincón del arco de Arriagada y acalló al público local.

El 1-1 final, dejó a General Velásquez en la cima del torneo con 50 puntos, pero ahora solo a dos unidades de Fernández Vial que completó 48. Además, AC Colina se metió con 45 y Deportes Rengo con 44. Es decir, a falta de 15 puntos en disputa, la lucha por el título la disputarán estos cuatro elencos.

En la siguiente jornada, la número 26 del torneo nacional de Tercera A, tendrá a los sanvicentanos visitando a Deportes Limache en la región de Valparaíso, a Fernández Vial recibiendo a Linares Unido, a AC Colina jugando como local frente a Municipal Salamanca, y a Deportes Rengo jugando en su casa frente a Gasparín FC.

LO QUE SE DIJO DESPUÉS

Tras el partido, en el conjunto de General Velásquez hubo reacciones por lo ocurrido. Por ejemplo, Raúl Catalán, sentenció que “no teníamos planificado un empate, estamos muy tristes porque cada vez se nos están acercando los que nos siguen”.

Junto con ello, explicó que luego de estar 7 puntos arriba de Vial, y hoy estar solo a dos, “teníamos margen, pero ya no. Tuvimos muchas ocasiones de gol en el primer tiempo, y en el segundo no entramos bien y eso nos pasó la cuenta”.

Además, Catalán puntualizó que en las cinco fechas que restan, “esto sigue, viendo Limache, un rival difícil porque todos nos van a querer bajar por ser los punteros y tenemos que seguir al cien”.

Por su parte, el autor del único gol verde, Esteban Córdova, indicó que “tuvimos un partido con muchas oportunidades que no supimos concretar, y, después, nos complicamos solos”.