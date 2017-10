Mediante huellas dactilares reconocen a sujeto que participó en robo a colegio Moisés Mussa

Este recinto educacional ha sido víctima este año de al menos once robos. Entre los sustraído destacan nueve plasmas de 43 pulgadas, dos parlantes, una cámara de grabación de alto valor, cámaras pequeñas, datas, material didáctico para atender a alumnos con necesidades especiales, avaluó que según el director alcanza los 20 millones de pesos.

La Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Rancagua logró detener a un sujeto quien al menos ha participado en dos robos que han afectado al colegio Moisés Mussa de la comuna de Rancagua.

Así lo dio a conocer el jefe de esta unidad policial, subprefecto, Marcelo Cabezas, quien sostuvo que en horas de la noche del lunes, se lograron resultados positivos de una investigacion que desarrollan desde el mes de marzo de este año, por delitos que han afectado al colegio antes mencionado y a domicilios particulares.

Tras un trabajo de análisis en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, especialmente peritajes de huellas dactilares en los lugares donde se cometían estos delitos, se logró establecer la identificación y participación del detenido, a quien lograron ubicar luego de que evadiera el accionar policial refugiándose en diferentes domicilios. En este sentido las huellas del sujeto quedaron marcadas en un televisor que no logró sustraer, lo que fue fundamental para su identificación.

Fue puesto a disposición del tribunal por tres delitos de robo, los que están acreditados mediante sus huellas dactilares, dos de ellos en el recinto educacional. Cabe recordar que el colegio Moisés Mussa este año 2017 ha sido víctima de 11 robos, y no se descarta la participación del mismo sujeto en los otros delitos que investiga la PDI, ya que posee antecedentes por amenazas, robos, y robo en lugar habitado.

Se informó que no se ha logrado recuperar lo sustraído, ya que el detenido rápidamente se deshacía de lo que robaba para luego con el dinero adquirir droga. Con la detención de este individuo se amplía la investigacion que realiza la PDI con el fin de dar con el paradero del resto de los compañeros que acompañaban al detenido en sus ilícitos.



IDENTIFCADO CIENTIFICAMENTE

Por su parte el Fiscal, Javier Von Bischofhausen, indicó que se trata de un sujeto prolífico, vale decir que constantemente está generando delitos, logrando establecerse su participación en un robo de un lugar habitado, robo en el colegio Moisés Mussa, y otro en el Liceo de Niñas de Rancagua.

Su modus operandi era escalar los cierre perimetrales, para luego ingresar por alguna ventana y recorrer las dependencias para sustraer especies. En el caso del colegio Moisés Mussa sustrajo televisores, sin embargo, en otros robos que afectaron al colegio se sustrajo material de estudio, no descartándose que sea uno de los involucrados responsable de estos ilícitos. El Fiscal destacó que existe una prueba científica que es irrefutable, como los son sus huellas dactilares encontradas en los lugares en los que entró a robar.

En tanto, el director del colegio Moisés Mussa de Rancagua, Sergio Cantillana, sostuvo que desde el mes de agosto han sido víctima de al menos 11 robos en oficinas, y entre lo sustraído destacan nueve plasmas de 43 pulgadas, dos parlantes, una cámara de grabación de alto valor, cámaras pequeñas, seis datas, material didáctico para atender a alumnos con necesidades especiales, avaluó que según el director alcanza los 20 millones de pesos.

Añadió que contaban con alarma, pero que no cubrían algunos sectores, unido a que las salas poseen una serie de equipos que son atractivos para los delincuentes , lo que motivó que los antisociales comenzaran a recorrer sala por sala con el fin de llevarse especies de valor, más los destrozos que realizaban.

El director destacó que se han logrado equipar de muy buena tecnología, por lo que se produce una impotencia que se empiece a destruir y robar lo que mediante ley SEP habían logrado adquirir. Añadió que no era lo ideal tener que aumentar las medidas de seguridad, levantando panderetas, colocando sensores, y contar con dos cuidadores, pero se ha debido proteger el colegio con estas medidas.

Si bien sólo hay un detenido, el director destacó el trabajo de la PDI, ya que siempre estuvieron atentos a lo que los afectaba.