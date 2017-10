22 mil 440 alumnos postularon a uno de los 527 colegios de la región

Este año en nuestra región, junto a las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Los Lagos y Magallanes comenzó el nuevo sistema de Admisión Escolar. Una vez finalizada la etapa de postulación se registraron 76 mil 805 postulaciones a nivel nacional, siendo la región de O´Higgins donde más número de estudiantes formaron parte del proceso, llegando a un total de 22 mil 440 alumnos que postulan a ingresar a alguno de los 527 establecimientos de la región.

“El proceso se prolongó durante tres semanas y, en él, los apoderados pudieron postular a sus hijas e hijos a todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados de su preferencia a alguno de los niveles con que partió el Sistema en nuestra región O’Higgins (pre kinder, kinder, 1° y 7° básico y 1° medio) permitiendo que miles de familias pudieran postular por primera vez desde un computador, sin tener que hacer largas filas afuera de los colegios ni peregrinar en búsqueda de vacantes”, destacó el seremi de Educación Hernán Castro.

Agregó el Seremi que “el Nuevo Sistema de Admisión Escolar es uno de los pilares de la Reforma Educacional y de la Ley de Inclusión Escolar y busca garantizar el fin a la discriminación arbitraria en los establecimientos subvencionados por el Estado, y va en directo beneficio de los niños y niñas de nuestra región y de cada una de las regiones donde ya se está implementando”.

Otro aspecto destacable es que en 2016, cuando se implementó el sistema en la región de Magallanes, el promedio de establecimientos por postulación fue 3,2. Este año, esa cifra alcanzó a 3,8 colegios postulados por alumno, lo que es un buen indicador del nivel de información de este proceso que han alcanzado los padres.

Por otra parte, Hernán Castro se refirió a las fechas que se vienen en el proceso, señalando que los resultados se conocerán a partir del lunes 20 de noviembre. Tras esa entrega de información, las familias tendrán una semana para decidir si aceptan o no el establecimiento seleccionado.

Los apoderados que no alcanzaron a postular en esta etapa podrán hacerlo entre el lunes 4 y el jueves 7 de diciembre, durante un periodo complementario que se abrirá para los cupos que aún se encuentren disponibles en los colegios de estas cinco regiones. Quien no quedó en algún colegio, rechazó su postulación, no utilizará su cupo por diversas razones, o simplemente no postuló, tendrá la posibilidad de participar en el proceso complementario.