Denuncian que trabajadores estarían expuestos a ambientes con alta contaminación

– Critican que los camarines para el cambio de ropa hayan sido trasladados desde Barahona a Sewell.

Flor Vásquez

Dirigentes de diversas empresas contratistas de El Teniente denunciaron ayer que los trabajadores que laboran en el mineral están expuestos a ambientes con alta contaminación. Específicamente criticaron el que las casas o camarines para el cambio de ropa hayan sido trasladados desde el sector de Barahona a Sewell, donde, según afirmaron, habría mayor contaminación del aire.

Luis Núñez, presidente de la Confederación Obrera, indicó que el martes último se realizó la primera mesa divisional de El Teniente, en que participaron empresarios de firmas contratistas y dirigentes sindicales, para tratar “el tema de la contaminación de las salas de cambio que nos afecta a los trabajadores”.

Núñez recordó que hace unos años, cuando se declaró Zona Saturada el área de Caletones y alrededores, El Teniente no pudo seguir alojando a trabajadores contratistas en Sewell; agregando que en los años 2005-2005 se implementaron salas de cambio en Barahona.

Añadió que según lo que les han informado organismos medioambientales, “cuando se saca a la población (de trabajadores contratistas) de Sewell ya no se realiza monitoreo de la calidad del aire ni medición de contaminantes”, pero que es obvio que existe un aumento de la contaminación porque ahora El Teniente produce mucho más, a lo que se sumaría la contaminación que genera la Mina Rajo Sur.

“Hoy –dijo- tenemos casas de cambio y casinos en sectores con contaminación. Se autorizó los proyectos de Rajo Norte y Sur sin sistema de monitoreo porque ya no existía población e Sewell. Y hoy Codelco habilita en Sewell salas de cambio. Este tema ya lo planteamos ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados”.

Afirmó que “Rajo Norte y Sur están tirando polvo en suspensión, tenemos trabajadores diagnosticados con silicosis y también afectados por arsénico. Esto es preocupante para nosotros”.

El dirigente señaló que en el año 2015 logran que se reconozca que la jornada de trabajo empieza y termina en la sala de cambio. Y eso puede haber influido en la decisión de la minera estatal de cambiar el camarín a Sewell, ya que de Barahona al ex campamento hay media hora de viaje, ida y vuelta es una hora, tiempo que la empresa debe pagar.

Núñez también se refirió a que los trabajadores contratistas han sido afectados por baja en sus sueldos y disminución en la dotación.

El Teniente desmiente exposición a riesgos ambientales de sus trabajadores

A través de un comunicado, El Teniente “aclara que la existencia de camarines, casinos y oficinas en Sewell y en otras zonas del área industrial cordillerana de la División El Teniente, no pone en riesgo la salud de sus trabajadores”.

Agregó que el Plan de Descontaminación de Caletones –que regula emisiones de SO2 (Anhídrido Sulfuroso) y PM10 (Material Particulado Respirable)- aplicable a toda el área alta cordillerana – no prohíbe la existencia de camarines, casinos, oficinas, ni otros tipos de estaciones de trabajo. “Al contrario, este Plan considera en su diseño e implementación la existencia de este tipo de lugares de trabajo, y sus zonas de equipamiento correspondientes”.

Precisó que este plan considera restricciones para el establecimiento de núcleos poblacionales que impliquen habitar en forma permanente en el área industrial y sectores que son foco del Plan de Descontaminación. Por lo anterior, en localidades poblacionales cercanas – como Coya – se exige y cumplen niveles de concentración de SO2 y PM10 más exigentes.

Añadió que en Sewell y otras instalaciones de El Teniente como Caletones, no hay personas que residan permanentemente en el lugar.

“De todas maneras, se realizan mediciones de SO2 y material particulado en Sewell de forma voluntaria. En tanto en Caletones, se realizan mediciones continuas de emisión de SO2 en las Plantas de Limpieza de Gases. En ambos casos los resultados son informados a la Superintendencia de Medioambiente y en todos ellos se cumple la normativa ambiental que protege la salud de los trabajadores”, afirmó.

Destacó que División El Teniente, está invirtiendo más de US$500 millones en bajar aún más sus emisiones a partir de diciembre del 2018; cuando entre en plena vigencia la nueva norma de emisiones para fundiciones de cobre.

Agregó que los camarines ubicados en Sewell son de primer nivel, recientemente remodelados, con los mejores estándares de la industria y son parte de un plan de mejoramiento de habitabilidad en los que se invirtieron más de 35 millones de dólares en los últimos 5 años.

La infraestructura construida en Sewell permitió mejorar la calidad de vida de los casi 2 mil 700 trabajadores que los utilizan.

Finalmente, indicó que “estas instalaciones cuentas con casilleros especiales para la minería, agua caliente, climatización y las comodidades de instalaciones nuevas o recién remodeladas. También se techaron las escaleras y la entrada a los edificios, para que los usuarios estén protegidos de las inclemencias del tiempo.

Además, se puso en operaciones, en el exterior de los camarines, un amplio terminal de buses que otorgan todas las facilidades de acceso y uso para los trabajadores”.