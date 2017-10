Gobernación de Cachapoal anuncia la creación de fuerza de trabajo conjunta entre Intendencia, Municipio y Sociedad Civil

Comprometiendo un trabajo con las distintas policías, entes públicos y privados de la comuna, es que el organismo provincial quiso poner paños fríos a la polémica suscitada por el rol de los Consejos Comunales de Seguridad Pública.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

Continúan las repercusiones en torno a la seguridad del centro de Rancagua luego de que al mediodía del miércoles la gobernadora de Cachapoal, Mirenchu Beitia, citara casi de improvisto a distintos actores públicos y privados de la comuna, además de la prensa, en lo que se denominó “Sesión Ampliada de Mesa de Seguridad Pública”.

A la reunión llegaron representantes del comercio detallista, gastronómico y del retail rancagüino, además de representantes de Carabineros y la PDI junto al escuadrón Micro Tráfico Cero (MT-0) para analizar cifras y presentar los antecedentes del trabajo de los detectives en la comuna. Por su parte también estuvo presente el coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Germán Muñoz y el ex jefe nacional de Seguridad Pública y ahora candidato por el distrito 15, Eduardo Vergara.

En este apartado, la reunión tuvo un carácter predominantemente informativo donde se analizaron datos y cifras sobre la delincuencia y la ocurrencia de delitos de mayor connotación social en el casco histórico de la ciudad.

De lo anterior, fue el coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Germán Muñoz, quien señaló que “entre enero y agosto del 2017 acá en la comuna de Rancagua se registraron más de 21 mil casos policiales por lo tanto es una cantidad alta para la ciudad. Sobre los delitos de Mayor Connotación Social también tuvimos un aumento del 8% respecto al año anterior”, de la misma manera Muñoz reconoció un aumento en el número de detenciones aunque sin detallar si esto se traduce en condenas efectivas.

Respecto a las conclusiones a resaltar de la reunión, el coordinador regional de Seguridad Pública señaló que en primer término agradece la celeridad con que se realizó esta reunión, la entrega de datos empíricos de manera rápida y eficiente y en tercer término destacó la ausencia de “chimuchina” o mucha queja yendo al meollo de las 4 o 5 definiciones prácticas.

Sobre las definiciones aludidas por Germán Muñoz, se cuenta la creación de una fuerza de trabajo integrada por Intendencia, Gobernación, Municipio y la sociedad civil; a su vez la solicitud de la creación de una “Seguridad Municipal”. Carabineros por su parte se comprometió a focalizar y potenciar el trabajo en el casco histórico y también el uso de armas en el sector Diego Portales.

Otro de los puntos tratados en la reunión tiene que ver con una fuerza de trabajo para el centro de Rancagua y el análisis de la situación con los partidos del fútbol amateur, ausente del Plan Estadio Seguro. Por parte de la Gobernadora, Mirenchu Beitía, se solicitó la coordinación de las fiestas costumbristas y no costumbristas de los distintos municipios en relación a los requerimientos policiales que este tipo de eventos demanda. Policía de Investigaciones, en tanto, comprometió redoblar su trabajo conjunto con Fiscalía, potenciar el trabajo desbaratando el tráfico de drogas y también mejorar el flujo de información en el contexto del programa Denuncia Seguro.

El último ente en comprometer sus esfuerzos fue la Fiscalía, organismo que aseguró mejorar la gestión respecto a la tenencia de armas y también afinar la respuesta en cuanto a delitos contra la propiedad y las personas se refiere.

Mirenchu Beitia, Gobernadora de la Provincia de Cachapoal, señaló al término de la reunión que esta mesa difiere de las anteriores ya que “la coordinación regional de Seguridad Pública entregó información en base a encuestas que hace Paz Ciudadana con la Enoc, donde se demostró un aumento de ciertos delitos de connotación social pero más preocupante es el aumento de la incivilidades y en ese sentido un llamado a la ciudadanía a ser más respetuosos, con el consumo de alcohol y drogas en la vía públicas”.

Respecto a la polémica generada por los fondos que recibe el Consejo Comunal de Seguridad Pública, la autoridad provincial prefirió bajarle el perfil a la situación señalando que “lo importante es generar un diagnóstico a fin de llegar a un buen plan de trabajo en las comunas de Rancagua y San Fernando. Nosotros como Ministerio tenemos muy claro cuáles son nuestras atribuciones, somos parte integrante de este Consejo presidido por los alcaldes”.

En el apartado de una posible creación de Seguridad Municipal, Mirenchu Beitia, argumentó que “ese tema no corresponde a que nosotros lo digamos, ese una solicitud realizada por organizaciones relativas al comercio, no es algo que nos compete a nosotros”. En la misma línea y sobre una policía municipal como es la experiencia en otros países, la gobernadora fue enfática en señalar que “nosotros como gobierno no estamos porque los municipio sean responsables detener policías, aquí ya tenemos responsables del tema de prevención e investigación”, pese a lo anterior la autoridad no escapó al hecho de un supuesto cuerpo municipal de seguridad podría apoyar el trabajo de las policías.