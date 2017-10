En casi 3 mil espacios públicos se podrá instalar propaganda a nivel nacional

Desde el 20 de octubre y hasta el 16 de noviembre los candidatos y partidos políticos podrán realizar propaganda en los espacios públicos y privados autorizados, de acuerdo a la distribución que realizó el Servicio Electoral.

Juvenal Arancibia

Foto: Marco Lara

Este viernes recién pasado se cumplió un mes exacto desde que comenzó el periodo de propaganda de las Elecciones Presidencial, Parlamentarias y de Consejeros Regionales 2017. Sin embargo, desde este momento y hasta tres día antes de las votaciones que se puede desplegar la propaganda en la vía pública, mediante carteles, afiches, palomas y otros formatos.

Si bien dichos espacios los determinó el Servicio Electoral (Servel) en febrero pasado, en función de las facultades que le asigna el artículo 35 de la Ley 18.700, con el propósito de velar por el uso equitativo del espacio público y no entorpecer su uso por la ciudadanía, el pasado 18 de octubre el organismo informó su distribución entre los partidos y candidatos. Para facilitar su consulta, se vuelve a utilizar la plataforma web de consulta georeferenciada dispuesta en las primarias, donde por color (rojo para candidatos y azul para partidos políticos) se puede conocer los lugares habilitados y cuáles no. Esta plataforma puede ser ubicada en la dirección: https://www.servel.cl/nomina-de-espacios-publicos-autorizados-elecciones-presidencial-parlamentarias-y-de-cores/

Para elaborar el listado, el Servel solicitó a cada Concejo Municipal una propuesta de espacios, la que fue aprobada en sesión pública especialmente convocada para tal efecto. De acuerdo a la Ley 18.700, estos lugares son elegidos de entre los que la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones define como parques, plazas u otros de carácter público, y pueden ser usados exclusivamente durante el periodo que comprende la propaganda.

Por otra parte, la distribución de los espacios destinados a la propaganda de los candidatos se realiza en consideración del orden que se les asignó en el sorteo realizado por el Servel para determinar su precedencia en las cédulas electorales. Mientras que los espacios para los partidos políticos se reparten en función de la fecha en que se constituyó cada colectividad en la región en que desplegarán su propaganda. En estos últimos, también se les asigna un lugar a los candidatos independientes para salvaguardar la equidad en las oportunidades visibilidad de éstos.

De este modo, hay 2.884 espacios públicos autorizados a nivel nacional, donde nuestra región cuenta con 204 espacios públicos para candidatos y 70 para partidos políticos, en contraste con el panorama de la Región Metropolitana, donde los candidatos tienen 438 espacios y los partidos 457, similar situación es la que experimenta el Biobío, donde hay 257 espacios para candidatos y 137 espacios para partidos, respectivamente.

Como una forma de explicitar las acciones de propaganda permitida y las que no, el Servel puso a disposición de la ciudadanía el pasado 24 agosto el Manual de Consulta de Campaña y Propaganda Electoral, en el cual se describen entre otras, las referidas al uso de los espacios públicos. Por ejemplo, no se pueden utilizar elementos aéreos ni perifoneo mediante altoparlante o altavoces itinerantes; tampoco se permite realizar propaganda electoral fuera de los plazos o de las dimensiones establecidas, las que no pueden superar los 2 metros cuadrados.