23 de Octubre: Día Mundial de la Biblioteca

“Donoso y gran escrutinio” llama Cervantes a la implacable destrucción de que fue objeto la muy bien provista biblioteca de D. Quijote. Lo de bien provista, o mejor, abundante biblioteca del ingenioso hidalgo, no es antojadizo, pues que en el primer capítulo se nos dice “que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos”. Una vez más, como en Alejandría. (Biblioteca fundada en el s. III a. C. e incendiada el 46 a. C.) Como en Córdoba, (Biblioteca de 400 mil volúmenes destruida por los bereberes en el s. X.) en fin como en las decenas de guerras, revoluciones y revueltas de todo tipo, y de todos los tiempos, los libros del hidalgo castellano son condenados a la hoguera. Llama la atención que el Cura, se niega a encender la pira sin antes revisar los títulos que la quijotesca biblioteca contenía, indicio de no ser un fanático a fardo cerrado. Más sorprendente es que el avisado clérigo, aunque titulado en una universidad de segundo nivel, ha leído todos los libros que el demente caballero ha ido acumulando y asimilando. De unos treinta títulos que proclama y critica para bien o para mal, Maese Pero Pérez, “que así se llamaba el cura”, se salvan de la hoguera cuatro libros de caballerías, una novela pastoril más La Galatea, obra de Cervantes, un poemario y tres poemas épicos, La Araucana de Ercilla, entre ellos. (Cf. D. Quijote. I Parte. Cap. VI.) Todo esto es importante porque nos muestra, primero, que el libro y la Biblioteca han sido y son valiosos como objetos (D. Quijote para comprarlos había achicado su propiedad de hidalgo) y por lo que contienen. No se volvió loco el caballero por la mucha lectura, sino por lo monotemático. No obstante, como advierte Mark Van Doren, el hidalgo “poseía una inmensa erudición, una oportuna (y yo diría florida) elocuencia, agudeza como crítico, maravillosa memoria. En suma, era un hombre culto, inteligente, sensible”. (Cf. Mark Van Doren La Profesión de D. Quijote. I Fondo de Cultura Económica. México 1ª Ed. Castellano, 1962.)

Si ponemos atención a Van Doren debemos concluir que este personaje creado por Cervantes, sabio, buen orador (“La elocuencia de D. Quijote es única en su clase, nunca aburre”) crítico de gran lógica y portentosa memoria es el fruto de esa biblioteca cuyo “donoso escrutinio” hacen el cura y el barbero, convencidos de que la demencia del caballero es culpa de los textos acumulados en los plúteos de su amada biblioteca.

Hemos de admitir que la sabiduría, el arte de hablar bien, la justa y auténtica medida de los criterios y pensamientos, han de buscarse en los libros. En los buenos libros. Después de casi 600 años de la invención de la imprenta ¡cuántas bibliotecas han sido creadas! Y también, cuántas han sido destruidas o dispersadas. Bibliotecas famosas por su antigüedad y las riquezas bibliográficas que contienen. Piense Ud., en el famoso Archivo de Indias (Sevilla) creado en 1785, guarda siete mil mapas, noventa millones de páginas de documentos que abarcan desde el siglo XVI al XIX. Al 1450 remontan los historiadores la fundación de la Biblioteca Vaticana. (70 mil manuscritos, un millón de libros impresos, 8 mil incunables. Colección de mapas, 100 mil grabados, 200 mil autógrafos.) Pero sus inicios van al 1418. En 1447 es elegido Papa Tomasso Parenturelli, Nicolás V. Este papa había sido bibliotecario de los Médicis en Florencia y fue el primero que clasificó metódicamente los libros. Es pues, el inventor de la clasificación bibliográfica. Enriqueció la Vaticana con gran cantidad de textos que adquirió luego de la caída de Constantinopla. (1453) La Biblioteca Vaticana que no es tan grandiosa como el British Museum and Library (Londres) o la Congress Library, (Washington) sigue siendo el archivo más rico del mundo. A decir verdad, la B. Vaticana es una reunión de muchas bibliotecas. Desgraciadamente se dispersaron las Bibliotecas de Bonifacio VIII y la Aviñonense. (Se conservan los catálogos) Pero pese a la magnífica colección del Príncipe Urbino de Urbinato (1600) que la componen solo textos manuscritos e iluminados y magníficamente encuadernados. Alejandro VIII (1689-1691) adquiere la Biblioteca Reginensis. (De la reina Cristina de Suecia) El Papa León XIII en 1903 compró la Biblioteca Barberini y el archivo Barberini. Cuando B. Mussolini compra el Palazzo Chigi, regaló a Pío XI el Archivo Chigi. La Biblioteca poseía además, una valiosísima colección numismática que, en 1738 fue robada por Napoleón y nunca más devuelta.

Estuvimos en la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial. (España) Esta biblioteca es lo que resta –conflictos históricos de por medio- de la grandiosa biblioteca creada por Felipe II. Todavía conserva 1900 manuscritos árabes, 2800 en latín y lenguas vulgares, 72 manuscritos hebreos y 580 manuscritos griegos. Pudimos admirar en las vitrinas manuscritos de la gran Teresa de Ávila, textos iluminados de las Cantigas de Alfonso X el sabio, el Misal de Carlos V, etc. Cuando en 1575, Felipe II fundó esta Biblioteca, él aportó 4 mil volúmenes de su librería particular. Si se conservaran todos los tesoros bibliográficos que los grandes de España (nobleza y clero) aportaron a la Biblioteca escurialense, se podría equiparar hoy a la espléndidamente dotada Biblioteca Vaticana y más.

En Francia, dos bibliotecas sobresalen por su interés y valor en cuanto a cantidad, antigüedad y exclusividad de sus colecciones. Son la Biblioteca Nacional de Paris y la Biblioteca Mazarino.

En Italia, de singular riqueza es la Biblioteca Ambrosiana, de Milán. Fundada en 1525; conserva 160 mil volúmenes y ocho mil manuscritos. No menos importante es la Laurenciana, de Florencia, llamada así por Lorenzo de Médicis que la creó como biblioteca pública. Miguel Ángel construyó la magnífica escala que da acceso al edificio y diseñó la gran sala de lectura.

En Chile, aunque disguste, las primeras bibliotecas dignas de tal nombre fueron las de los jesuitas. Según Thayer Ojeda, la Orden poseía en Chile –al momento de su expulsión, en 1767- más de veinte mil libros. Parte de ellos pasó a la Universidad de San Felipe que, con ese aporte alcanzó los cinco mil volúmenes. Esa primera Universidad (1747) tenía una biblioteca inferior a la del Colegio de San Miguel (jesuitas) que contaba de más de seis mil volúmenes. (6500 según Eduardo Solar Correa) Más escasas fueron las bibliotecas particulares. El Obispo de Santiago, Manuel Alday y Aspée (1753-1758) enriqueció la suya al heredar los libros de su tío Francisco Ruiz de Berecedo. Alday legó su biblioteca a la catedral con el compromiso de abrirla al público dos veces a la semana.

Además de los jesuitas, los dominicos habían conseguido en el siglo XVII, el rango de Universidad Pontificia para su colegio. Eso explica la riquísima Biblioteca que alhajó el Convento de la Recoleta y que se restauró parcialmente a fines del siglo XX.

En el colegio se nos enseñó que José Miguel Carrera fue el creador de la Biblioteca Nacional. Jaime Eyzaguirre la menciona como fundada por la Junta en 1823 y clausurada al año siguiente durante la restauración española. (Eyzaguirre Jaime. Historia de Chile. Tomo II. VIII La Actividad Cultural) Gracias a D. Manuel de Salas y teniendo como base los libros de los jesuitas expulsados, la Biblioteca Nacional entra en funciones en 1820. ¿Qué se leía en Chile al llegar el siglo XIX? Los clásicos latinos. (Horacio, Ovidio, Cicerón, Virgilio.) En latín, por supuesto. Luego, El Quijote, La Araucana, las Comedias de Lope de Vega, Moreto y Calderón de la Barca. En 1818 se liberó de impuesto a los libros importados. (Lo que no se consigue aún con el IVA en nuestros días.) Llegaron de Francia (en castellano) las obras de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, etc. Y aumentaron, al menos en Santiago, las bibliotecas particulares. Sin temor a equivocarnos podemos decir que si bien las bibliotecas públicas han aumentado en Chile, siguen siendo pobres, estancadas, carentes de atracción para el público. Las bibliotecas particulares escasean. Chile, un país donde se lee poco y lo que se lee o no se comprende o adolece de valores literarios, sigue reacio al libro y a las bibliotecas. Para colmo, en las Bibliotecas está ausente la literatura de excelencia. No hay interés en que las bibliotecas crezcan, luego, no se invierte y todavía existe el vándalo que roba textos o arranca páginas con una desfachatez increíble. Nos falta estatura para celebrar como es debido el Día Mundial de la Biblioteca. Nos falta interés para que nuestras Bibliotecas tengan la estatura que otras lograron ya hace varios siglos.

Mario Noceti Zerega