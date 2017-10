Con “maquetas” a escala real se estudia impacto de futura remodelación del Paseo Independencia

-Esta intervención pretende analizar por una semana el comportamiento de los transeúntes a fin de revisar eventuales cambios al diseño del proyecto que le cambiará la cara al damero central de la comuna.

Juvenal Arancibia D.

Desde este lunes y por una semana, los transeúntes del centro de Rancagua que hagan del Paseo Independencia su ruta predilecta para moverse por el corazón de la comuna, se llevarán una sorpresa y es que el departamento de planificación comunal del municipio rancagüino implementará en terreno un estudio para definir de la mejor manera posible los eventuales cambios al caso histórico de la capital regional.

El artífice de este estudio es Raimundo Agliati, director de la Secretaría de Planificación Comunal de Rancagua (SECPLAC) y se enmarca en el futuro plan de remodelación del centro de la comuna, el que por supuesto incluirá un rediseño estructural completo de la Plaza de Los Héroes, así como también de los principales paseos peatonales del damero central.

En este sentido, el arquitecto urbanista del municipio rancagüino señaló a diario El Rancagüino que “hoy estamos desarrollando el diseño de lo que serán las obras de mejoramiento en el centro de la ciudad y especialmente del Paseo Independencia. Este nuevo diseño, como se ha visto en las distintas participaciones ciudadanas, considera incorporar superficies de área verde con jardineras y a su vez complementarla con kioscos o stands donde puedan instalarse los rancagüinos y disfrutar del lugar mientras otros transitan por el Paseo Independencia”.

Con esto en mente, es que la SECPLAC realizará la instalación de una serie de “maquetas” a escala real a lo largo del Paseo Independencia, simulando lo que serían los espacios reales que contempla el diseño y así ver cómo se comporta el tránsito peatonal, ajustando el diseño en caso de que la evaluación final de este estudio lo amerite.

“Vamos a aparecer este lunes con la intervención dónde quizás los rancagüinos se preguntarán ¿qué es esto? Y la verdad es que es un piloto que estará presente una semana, para evaluar el comportamiento de los transeúntes, por lo tanto, que no se asusten, que no se sorprendan, estas no son las obras que están iniciando sino que es parte del proceso del diseño, es un estudio que queremos verlo más allá del papel o de cuatro paredes”, enfatizó Raimundo Agliati.