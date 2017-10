O’Higgins tuvo el partido en el bolsillo, pero la U de Concepción le robó el triunfo

Los celestes vencían por 2-0, pero en dos descuidos defensivos el elenco penquista lo empató. El punto rescatado en el sur no dejó buenas sensaciones en los rancagüinos.

O’Higgins dejó pasar una gran ocasión para sumar tres puntos que lo alejen de la última plaza del torneo de Transición 2017.

Ayer, en Collao, los rancagüinos no supieron aprovechar los dos goles de ventaja que alcanzaron a tener, ya que, los locales, en un arranque de furia lo emparejaron en unos pocos instantes, dejando desazón en las huestes celestes.

En lo que respecta al desarrollo del encuentro, el trámite, al menos en la primera parte, fue parejo. Mientras los penquistas intentaban por las bandas con la proyección de Felipe Fritz y de Jean Meneses, los celestes pretendían volcar su fútbol de la mano de Martín Rolle.

Además, la movida desde el arranque, con una línea defensiva compuesta solo por Albert Acevedo (que reapareció), Fabricio Fontanini y Bastián San Juan, más una serie de variantes tácticas en la mitad del campo, buscaban dar más aire y llegadas, pero no ocurrió así.

Si bien es cierto Miguel Pinto tuvo que trabajar bastante dentro de la primera media hora, pero lo propio después de los 30 minutos por parte de Cristian Muñoz.

Ahí, en esos instantes, recién apareció el equipo de Milito. Corría el 29’, y apareció Rolle, pero desde la pelota detenida. Una falta en contra de Matías Meneses generó un tiro libre que el argentino finiquitó. Su tiro, que casi se cuela, tuvo la resistencia del portero Muñoz que voló hacia un costado para evitar la caída de su puerta.

Después, y solo segundos más tarde, Hugo Herrera no pudo aprovechar la ocasión, ya que había quedado en inmejorable posición de remate.

A esa altura, los celestes mostraban credenciales para inquietar la resistencia amarilla.

Claro está que, quedaba una para cerrar la primera parte. En los 45’, Gustavo Gotti guapeó en área rival, ganó un balón disputado con Felipe Muñoz y Gustavo Mencia, pero no tuvo la puntería para definir por la izquierda cuando el meta Muñoz se le venía encima.

Es decir, en el primer tiempo, O’Higgins sufrió hasta los 20’, tuvo ocasiones sobre la media hora, y pudo abrir la cuenta al cierre.

LUCES ENCENDIDAS

En el complemento, los primeros duelos fueron para los dueños de casa, con mayor presión sobre el rival, pero, en los 52’, tenía que aparecer el goleador: Pablo Calandria.

Por la derecha, Franz Schultz aguantó la pelota, eludió a dos hombres con una media vuelta, habilitó a Hugo Herrera que apareció destapado por la derecha, y el pase del canterano cayó donde atropellaba Pablo Calandria.

El histórico delantero de los rancagüinos, solo la empujó y dejó sin opción a Muñoz. Después de mucho rato, el Capo de Provincia estaba en ventaja, y, además, tuvo los espacios para aumentar la cuenta.

Hasta que, Schultz nuevamente dio un pase en profundidad, donde apareció destapado Gustavo Gotti. El trasandino, aguantó la marca por al menos 20 metros tanto de Felipe Muñoz como de Gustavo Mencia y cuando ingresó al área no defraudó. El ex Instituto batió sin problemas al Tigre y colocó un 0-2, marcador que no lograba el cuadro rancagüino de cuando fue a hacer partido al estadio Nacional cuando visitó a la U.

Ahora bien, los penquistas no querían quedarse atrás. En los 65’, un centro de Alejandro Camargo encontró la cabeza de Carlos Escobar, y, para fortuna rancagüina, el balón se fue desviado por poco.

Y, con esa jugada, se inició una serie de acciones de peligro, donde Miguel Pinto fue clave para evitar el descuento penquista.

Pero, en los 73’, llegó el descuento. Miguel Pinto quedó pasado, y apareció Hugro Droguett para hacer valer la ley del ex con un golpe de cabeza. Con eso, el partido entró en otra fase, ya que los penquistas se fueron con todo arriba.

Lo que pasó después, y hasta el término del partido, solo fue de mucho nerviosismo. Y, como la estantería venía sufriendo, en los 80’, el campanil lo empató.

Hugo Droguett armó un jugadón por la derecha, y con centro de por medio, dejó en solitario a Jean Meneses que no falló. El marcador quedó 2-2, dejando al descubierto las falencias defensivas que O’Higgins viene mostrando hace rato.

No supieron aguantar los dos goles de ventaja, y con ello, dejaron escapar una gran oportunidad para sumar tres puntos sin mayores inconvenientes, así como estaba hasta el 0-2.

De esta manera, los celestes vuelven a Rancagua son la amargura de haber tenido el partido casi en el bolsillo, debiendo lamentar el dejar pasar una gran oportunidad.

Ahora, el equipo de Gabriel Milito deberá preparar lo que ocurrirá el próximo domingo frente a Santiago Wanderers en Valparaíso.

Universidad de Concepción (2): Cristian Muñoz, Héctor Berríos, Gustavo Mencia, Felipe Muñoz, Ronald de la Fuente, Alejandro Camargo, Francisco Portillo, Jean Meneses, Hugo Droguett, Felipe Fritz (56’, Walter Ponce), Carlos Escobar. DT: Francisco Bozán.

O’Higgins (2): Miguel Pinto, Albert Acevedo, Fabricio Fontanini, Bastián San Juan, Franz Schultz, Juan Fuentes, Hugo Herrera, Matías Meneses (75’, César González), Martín Rolle, Pablo Calandria (86’, Fabián Hormazabal), Gustavo Gotti (67’, David Salazar). DT: Gabriel Milito.

Árbitros: Francisco Gilabert, José Retamal, Julio Díaz, César Deischler.

Amonestados: F. Muñoz (UdeC); Fontanini, Fuentes, Acevedo, San Juan, Salazar (OHI).

Goles: 0-1, 52’, Calandria; 0-2, 60’, Gotti; 1-2, 73’, Droguett; 2-2, 80’, Meneses.

Estadio: Ester Roa, Concepción.

Público: 1.394 espectadores.