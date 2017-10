Emprendedores de la región podrán perfeccionar su inglés en OHCowork

El primer espacio de trabajo colaborativo en la región de O´Higgins, apoyado por Corfo y Codelco División El Teniente, OHCowork, abre sus puertas para ofrecer un servicio de inglés a los emprendedores que busquen adquirir la fluidez necesaria para practicar este idioma libremente.

“Lo particular es que no son clases propiamente tal en un formato escuela regular, sino que este servicio consiste en hacer reuniones en las cuales se pueda conversar en inglés durante una hora y practicar con una profesora que te guíe y te corrija”, señala Andrea Cabello, Coordinadora General de OHCowork.

Ignacia Garcés, profesora de este curso, señala que: “La mejor manera de aprender es poner en práctica lo que uno conoce, eso es lo que hice yo y ahora el inglés es mi segunda lengua. Gracias al OHCowork mucha gente que ya conoce lo básico del inglés tendrá la oportunidad de conversar y practicar sus conocimientos, lo que también les dará la confianza para desenvolverse en una conversación futura donde deban ocupar este idioma”, expresó.

Quienes quieran participar deben saber inglés previamente, ya que el curso busca practicar y mejorar las habilidades de los emprendedores, donde no se enseñará desde cero.

“La premisa – señala Andrea Cabello- es que mucha gente tiene conocimiento en inglés, pero al no practicarlo habitualmente, cuando se ven enfrentados a utilizarlo, sobre todo en situaciones laborales, se quedan en blanco o no tienen fluidez. Con este curso buscamos adquirir esta naturalidad necesaria ya sea para un viaje de negocios en particular, videollamadas con clientes en el extranjero, negociación o exposiciones en ferias u otros”, indica.

Los planes que ofrece el servicio son:

– Elementary emprendedor (8 HH): $100.000 ($12.500 la clase)

– Middle emprendedor (16 HH): $180.000 ($11.250 la clase)

– High emprendedor (24 HH): $240.000 ($10.000 la clase)

La dinámica consiste en conformar grupos de 5 – 6 personas en que los participantes elegirán un video por cada jornada, donde se irá rotando cada sesión entre los integrantes del grupo. Estos videos serán de TED Talks, 6 Minute English de la BBC u otro similar sobre un tema que sea atractivo para ellos, de no más de 10 minutos, hablado 100% en inglés.

Cabello explica que: “Este video debe ser enviado antes de la clase al resto del grupo y será visto al comienzo de la sesión por todos, luego de esto se genera una conversación abierta sobre el tema y la profesora irá guiando la conversación para que todos hablen y comprendan, corrigiéndoles vocabulario y pronunciación. Al finalizar se le entregará a cada uno un documento con vocabulario específico del tema de la clase.

Para cualquier duda o consulta enviar un e-mail a contacto@ohco.work