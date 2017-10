Alcaldes se pronuncian ante licitación de la Carretera de la Fruta

Marcela Catalán

Días atrás se publicó oficialmente el llamado a licitación del proyecto “Concesión Ruta 66 – Camino de la Fruta”. En palabras de la Intendencia, la iniciativa pretende mejorar y conservar cerca de 144,2 kilómetros de vialidad interurbana, abarcando desde el cruce con la 5 Sur, sector de Pelequén de la Región de O’Higgins, para cruzar parte de la Metropolitana y finalizar en el acceso al Puerto de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

La propuesta contempla una inversión de 15.950.000 UF y ampliará a segundas calzadas el tramo comprendido entre Pelequén y Peumo, dentro del cual se considera la variante San Vicente. Sumado a lo anterior, en el intervalo que va desde Peumo al Puente El Durazno, en una longitud aproximada de 42 kilómetros, se incorpora la variante Peumo – Las Cabras en calzada bidireccional.

Para el resto del trazado se proyecta una calzada bidireccional, con terceras pistas en sectores de pendiente. Además incluye la variante San Pedro y San Juan, que genera una conexión directa entre la Ruta 66 y el acceso al Puerto de San Antonio.

La seremi de Obras Públicas, Natalia Sánchez, detalló que esta iniciativa “abarcará siete comunas”, agregando que podrían adjudicar la propuesta en el transcurso del primer semestre de 2018. “Tiene como fecha de presentación de oferta técnica el 2 de febrero. En ese contexto el llamado es para empresas con personalidad jurídica o natural, chilenas o extranjeras que quieran participar de este proceso. Ésta es una obra concesionada, por lo que se espera que tenga muchos interesados. Entendemos que es el corredor más relevante para la importación y exportación de productos agro frutícolas”.

Desde Intendencia añadieron que Malloa, San Vicente, Peumo y Las Cabras son las comunas donde la ruta “sufrirá modificaciones y mejoramiento”. En relación a esto último, Sánchez sostuvo que en consideración del “alto flujo” diario “de camiones y vehículos, y los efectos adversos para los pobladores aledaños, habrá “un tramo que se ampliará a una segunda pista”.

Diario El Rancagüino entrevistó a los alcaldes de los sectores de la Región de O’Higgins por donde actualmente pasa la carretera, con el fin de conocer sus opiniones en torno a la iniciativa.

Alcalde de Pichidegua: “Nos interesa que se mantenga el trazado original”

Uno de los que en 2016 alzó la voz para alertar sobre las posibles consecuencias negativas de la propuesta preliminar, fue el alcalde de Pichidegua, Adolfo Cerón. Acerca del actual proyecto, el edil expresa que esta licitación se realiza antes de tener aprobado el presupuesto. “Nos parece que se debe hacer (una vez ya) financiada”, critica.

Pese a ello, la autoridad sostiene que “hay cosas positivas, como la mantención de la variante de la Carretera de la Fruta, ampliándola. También trabajar de alguna manera en la variante original, lo que esperamos perdure. A nosotros nos interesa que se mantenga el trazado original, ésa es la discusión y pelea que hemos dado. (El recorrido establecido en la licitación) es una alternativa nueva para nosotros, pero que acogemos con bastante entusiasmo, porque quizá sea la solución a los problemas (que antes) han habido con esta ruta”.

En ese sentido el alcalde recuerda que, en etapas preliminares, el trazado iría “por la ribera norte del Río Cachapoal”, sugerencia a la que se oponían por completo en su comuna. “Ojalá no se concrete esa idea y que el ministerio nos haya escuchado”, subraya.

Alcalde de Peumo valora el proyecto, pero aboga por trabajos de mantención a la infraestructura actual

“Estamos muy contentos, porque se recogió lo planteado en su momento al ministerio, en cuanto a que en nuestra comuna el trazado fuera por el sector del río, sin perjudicar a la población. Ojalá se pueda materializar lo más pronto posible. Esperemos que hayan oferentes, ya sea nacionales o internacionales”, el alcalde Fermín Carreño a su turno.

En relación a la ruta que hoy recorren los automovilistas, el edil aseguró estar muy preocupado “por la alta congestión de la carretera y la cantidad importante de accidentes que ocurren casi todos los días”, en vista de que el camino a intervenir “fue diseñado para cierta cantidad de vehículos”, por lo cual “hoy está sobrepasada y no tiene ningún estándar de seguridad para eso”.

En ese sentido, Carreño abogó en favor de que “el ministerio se encargue” de la infraestructura existente. “No vayamos a colocar los mayores esfuerzos en lo nuevo, dejando de lado lo que tenemos por estos días. Eso se encuentra bastante deteriorado, con una ciclovía en muy mal estado en nuestro sector, donde nunca se ha hecho una mantención como corresponde”, criticó.

Alcalde de San Vicente resalta licitación, pero destaca importancia de que proyecto respete observaciones de la comunidad

El alcalde de San Vicente, Jaime González, valoró el concurso para construir la nueva ruta y destacó el proceso de diálogo entre los vecinos de esta parte de la región y el Ministerio de Obras Públicas, con tal de definir su recorrido. En esa línea, mencionó las observaciones transmitidas al ramo y subrayó que éstas deberían plasmarse en la iniciativa licitada.

“El trazado que en su momento se consensuó con la comunidad, (indicaba) a la entrada de San Vicente un bypass hacia el sector norte, yendo por detrás de Agrosuper para después retomar la carretera”, comentó. Agregó que en La Puntilla “se corrió el eje central hacia la vereda norte y se genera un bypass que entra antes de Tunca Bajo”, para no cortar este último lugar, “por lo que desvían hacia un nuevo puente. Si en algún momento hubo un cambio en todo esto, no tengo noticias (…) Eso es lo que quedó establecido con la comunidad”, recalca.

La autoridad añade que, según las últimas informaciones intercambiadas con la cartera, para cruzar la comuna de norte a sur, el proyecto considera “pasos niveles” y que las obras en su comuna vayan en altura, “por lo que no habrá cruces” en este lado de la región.

“La demora (de la nueva carretera) ha significado más muertes, ya sea por el alto flujo y los muchos cruces (actuales), debiendo lamentar víctimas fatales y otros accidentes graves. Lo importante es que se haga como estaba planificada y en los plazos correspondientes. Espero que no se caiga la licitación y que los trabajos empiecen lo antes posible”, afirma González.

Alcalde de Las Cabras: El estudio “de impacto ambiental no está aprobado”

De acuerdo con Rigoberto Leiva, hace unos cuatro meses atrás fue la última vez que se reunió con el MOP para estar al tanto de los avances en la iniciativa. “Ellos vinieron al Concejo Municipal, pero no hemos aceptado nada, son puras conversaciones (…) Nosotros sabíamos que todavía realizaban el diseño de ingeniería, porque aún existían muchas discrepancias. No hay ninguna comuna saneada, según el proyecto de ingeniería. La única casi lista es Santo Domingo, pues entiendo que San Vicente y Peumo tenían observaciones y nosotros también, ya que unos quieren que pase por el río y otros que lo haga por acá. Entonces, no hay nada concluido”, declara el alcalde de Las Cabras. Reglón seguido, asegura que el estudio “de impacto ambiental tampoco está aprobado. De eso no han hablado nada”, critica.

Pese a no negar “que la (nueva) carretera hoy es urgente”, la autoridad subraya que su postura es conversar “con la comunidad la mejor alternativa”, con el menor impacto posible. En esa línea añade que “si bien hoy existe un trazado que es el más óptimo, todavía quedan cosas por saldar. La Agrupación de Ribereños del Río Cachapoal puso un recurso de protección para que la obra no pase por la orilla (del afluente), porque supuestamente sería una zona inundable. Entonces, si me pregunta hoy, resta harto por hacer”, argumenta.

El alcalde también advierte que “no pueden haber (sólo) dos profesionales a cargo de este proyecto, para manejar a todas las comunas involucradas. Por eso es que (el proceso) ha sido bien engorroso e incómodo. Pueden anunciar (la licitación), pero el último proyecto que iba por el sector de la cordillera se cayó, ya que hubo muchas observaciones” ambientales, recuerda Rigoberto Leiva.

Malloa: “Concesiones prácticamente solucionó todas las observaciones”

“No obstante asumí como alcalde en diciembre pasado, fui secretario municipal y (en ese entonces) me preocupaban muchas cosas del proyecto original, tal como al Concejo Municipal le incomodaban algunos puntos que estaban para ser licitados, (pero) Concesiones del MOP tomó en consideración todas las observaciones y prácticamente solucionó todas”, asegura Arturo Campos desde Malloa.

“Viniendo de oriente a poniente por la Carretera de la Fruta, para acceder a Limahue, los vehículos debían llegar a Malloa para dar la vuelta e ingresar a la primera localidad. Eso fue resuelto con un camino de acceso, que viene de Pelequén hasta Limahue mismo. También para el sector de La Capilla, que no era mucho más en kilómetros (a recorrer) por los vehículos, pero eso igual se solucionó”, detalla el edil.

En una línea similar, el alcalde dice esperar que baje la cantidad de accidentes en la ruta. “Los accesos y atraviesos estarán bien definidos y protegidos, no como ahora, que uno cruza por cualquier parte. A nosotros nos sirvió mucho que el proyecto pasado se cayera (en 2013), porque ahora tenemos resueltas nuestras observaciones”, argumenta Campos.

El fracaso del proyecto anterior y las polémicas en las etapas preliminares de la iniciativa actual

Una propuesta pasada se vio frustrada en mayo de 2013, cuando la Sociedad Concesionaria La Fruta S.A, en ese entonces encargada de ampliar la ruta, solicitó el término anticipado del contrato. Esto, amparándose en una cláusula que incluía el documento y la cual permitía dicha acción. La razón esgrimida fue que no podrían financiar las medidas de mitigación, contempladas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), donde figuraba la colocación de barreras anti ruidos en las áreas pobladas, entre otras cosas.

De ahí que la reanudación de la iniciativa estuviera detenida por cerca de un año. Es así como Contraloría debió primero tomar razón del fin precoz del acuerdo, además de que la sociedad debió acabar de traspasar a Vialidad los terrenos que fueron expropiados, como también los planos de ingeniería y otros asuntos relativos al tema.

En cuanto al proyecto de hoy, en sus etapas preliminares de discusión con la comunidad, éste no estuvo exento de polémicas.

En diciembre de 2015, vecinos del Lago Rapel crearon un comité para oponerse al trazado sugerido hasta esos días. La asociación reunía a más de 2500 residentes de esta área de Las Cabras, con habitantes de Santa Julia, El Carmen, Los Aromos y El Manzano. “Destruirán parte importante de la economía del lago, sólo para hacer pasar una carretera que es tres veces más cara que el trazado pasado. No sé cómo son capaces de instalarla en medio de un destino turístico. Se supone que estas infraestructuras no atraviesan por los pueblos, las sacan de ellos. En cambio, nos están cortando toda la libertad. Detrás del Cerro El Manzano queda ideal, que es donde se presentó la primera vez. No sé las razones de su rechazo”, arguyó en ese momento Luis Jorquera, entonces tesorero de la agrupación.

En julio de 2016 el presidente de la Asociación de Ribereños de Pichidegua, Óscar Montedónico, argumentó que el trazado propuesto a esa fecha cargaría “la masa de agua contra la ribera sur, donde habemos más de 10 mil personas”. En su opinión, las autoridades debían volver a impulsar el recorrido que proponía la iniciativa abortada en 2013. Su intención era que el trazado volviera a ir “por el borde de los cerros”, para que no tocara “ninguna casa, bien público o infraestructura”.